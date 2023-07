Multitudinaria inauguración de la tienda de IKEA en Almería

Rocío llegó a las puertas de IKEA cuando empezaba la madrugada. "Vimos 'La Sirenita' y nos vinimos a la una", asegura. Tenía un sueño compartido con toda su provincia, pisar la primera tienda que la empresa abre en Almería. Siempre podrá decir que fue la primera clienta, con un cheque de 500 euros de regalo incluido.

No estuvo sola en su espera. Sus hijos le acompañaron. Todos vinieron de Vera, donde residen, con tiempo. Pasaron el día en la capital, viendo tiendas y disfrutando de los restaurantes. Rocío se fue de IKEA con algún que otro mueble más y una nueva amiga en la lista de contactos.

Susana llegó un poco más tarde. Despertó con la noche cerrada, a las tres, y a las cuatro ya estaba apostada allí. Su sonrisa se salía de la boca. Aún recuerda el día que se enteró de la llegada de su local favorito a su ciudad. "Yo me he recorrido todos, es parada obligada si voy de viaje", expresó.

Aranzazu Martín, delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Almería, dijo que "es el acto del verano" y no le faltó razón. Su llegada le viene bien aunque con peros. "Se me da mejor la decoración que montar los muebles", confesó. Como en la inauguración no faltó nada, el equipo de IKEA le dejó decorar, junto al resto de autoridades, una Billy, el icono de este aterrizaje en la capital.

"Es como la presentación de Mbappé", dijo alguien mientras desayunaba en el acto previo a la apertura. Autoridades locales, largas colas de espera, asistencia perfecta de la prensa... Fue una inauguración como pudo ser el inicio de la gira de Rosalía hace un año.

Para el CEO de Ikea, Nurettin Acar, solo un par de reuniones hicieron falta para decidirse por Almería. "Queremos crear una mejor vida para todos", defendió. "Vamos a invertir en Andalucía, queremos crear puestos de trabajo", aseguró.

El desayuno fue dulce y salado, sin sorpresas. El único toque amargo estuvo cerca de llegar al recordar el historial de IKEA en la provincia. "Hace cuatro años llamaba a Ikea y me decían que lo aparcaban. Fue una pequeña decepción", dijo Ana Martínez Labella, teniente de alcalde del Ayuntamiento, sobre la paralización del proyecto.

Pero, como en la mayoría de películas, tuvo final feliz. "Va a reforzar la capitalidad de la ciudad", expresó en declaraciones a Diario de Almería. "Tenemos el centro a quince minutos andando, cualquiera puede darse una vuelta después de comprar", recordó sobre la cercanía con las principales arterias de la ciudad.

Minutos antes de la apertura llegó el corte de la cinta. Asistieron las principales autoridades aunque no dejaron participar a unos pandas de peluche que había expuestos detrás. Cuatro euros cuestan. La inversión de la empresa ha sido un poco mayor. "En estos 7.200 metros cuadrados hemos invertido 45 millones de euros", aseguró Mónica Martín, responsable del local.

La experiencia para autoridades culminó con un paseo por las instalaciones. Más de uno descubrió que necesitaba cambiar la cocina y alguno se quedó tentado de no moverse de la zona de sofás. "Podrían abrir la línea de caja ya", clamó impaciente un miembro de la comitiva.

A las diez en punto de la mañana, entre los aplausos del personal y la melodía de 'Viva la Vida' entonada por Chris Martín, Rocío entró como la primera clienta del local, un proyecto que tardó años en ver la luz pero que ya está disponible para almerienses y visitantes. A pocos minutos de abrir las puertas, las colas llegaban todavía por el túnel de autolavado de la gasolinera vecina.