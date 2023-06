José Antonio Pérez: “Seguiré defendiendo los colores de la CGUAL”

Hay situaciones en la vida de este planeta, cuya visualización o no, viene condicionada por su presencia o ausencia en los medios de comunicación. Así, por ejemplo, a lo largo de la temporada futbolística 2022/23 ha venido apareciendo reiteradamente durante la emisión de programas televisivos, entre ellos los partidos de fútbol, una marca horizontal de colores azul y amarillo, lo que para un profano como yo (según la acepción 3ª del Diccionario RAE) podrían entenderse que corresponden, por ejemplo, con la indumentaria de la U.D Las Palmas, aunque creo que no es por tal razón. Sin embargo, tras el partido Valencia- Real Madrid, de la jornada 35, de la Liga Santander, dichos colores han sido sustituidos por un rótulo ¿Será que el equipo canarión ha perdido importancia mediática?

Pero tranquilícense, porque no voy a hablar de futbol, sino de Medio Ambiente y más concretamente de la reutilización directa de aguas regeneradas, dando por sentado que también la hay indirecta, que es la más habitual, voluminosa y desconocida.

Comenzaré por decir que en los últimos días he sabido de un comunicado, donde se indican los requisitos que una norma de la U.E obliga a cumplir a partir de finales de junio de 2023, en materia de regeneración y reutilización directa, de la que me confieso un acérrimo e incondicional forofo, aunque solo sea por pura necesidad existencial.

Tras el conocimiento de los susodichos requisitos, confieso también que me entras ganas de cambiar de colores y que lo haría, si los regantes del Bajo Andarax dispusiéramos de otras fuentes de agua, como las tienen en Norte y Centro Europa, en contraposición con los países del entorno mediterráneos que necesitamos reutilizar aguas para sacar adelante nuestros cultivos, nuestra economía y nuestro medio de vida y el de las miles y miles de personas que viven de la agricultura de regadío.

José Antonio Pérez, presidente de la CGUAL "Regar pimientos con reutilización directa de aguas regeneradas está sometido a estrictos controles de calidad, hacer lo mismo (regar) con aguas captadas de un río, cuyo grado de impurezas puede ser infinitamente mayor que el de las aguas regeneradas, no está sometido a criterios similares en pro de la mencionada salud del consumidor"

Quiero dejar constancia, antes de nada, que la salud de los consumidores es lo primero y que por eso no alcanzo a entender la existencia de distintas varas de medir para según que casos. Seré más concreto: mientras que, por ejemplo, regar pimientos con reutilización directa de aguas regeneradas está sometido a estrictos controles de calidad, hacer lo mismo (regar) con aguas captadas de un río, cuyo grado de impurezas puede ser infinitamente mayor que el de las aguas regeneradas, no está sometido a criterios similares en pro de la mencionada salud del consumidor. Y que no se entienda esto como que yo abogo por la ausencia de controles, sino todo lo contrario.

Y como quiera que el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente 2023, creo que es bueno reseñar las bondades que tiene la regeneración de las aguas urbanas e industriales, cuya reutilización posterior es segurísima, ya sea de manera directa o indirectamente; ya sea para en regadío u otros usos consuntivos; o ya sea para vertido al medio natural.

José Antonio Pérez, presidente de la CGUAL "Sinceramente, creo que, por siempre, seguiré defendiendo los colores de CGUAL"

En el caso de que la reutilización de las aguas regeneradas sea directa, además de sus beneficios sociales y económicos, también genera beneficios medioambientales, como son la reducción de vertidos a Dominio Público (ríos o mares); la minoración de las extracciones de aguas subterráneas, contribuyendo así a la recuperación y mejora de los acuíferos; o el aprovechamiento de los nutrientes contenidos en las susodichas aguas; etc.

Ahora bien, en todo esto no se puede olvidar el principio de que “quien ensucia paga” y que habiendo pagado quien tiene que hacerlo, pretender que sea el reutilizador quien tenga que asumir los costes y compromisos de la regeneración, es injusto e inadmisible, además de ser una flaca contribución a conservar nuestro Medio Ambiente.

Sinceramente, creo que, por siempre, seguiré defendiendo los colores de CGUAL.