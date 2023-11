Llamamiento de la CUCN a participar en la asamblea que apruebe dos nuevas balsas

La Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca De Níjar está ante una de las asambleas generales más importantes de sus dos décadas ya largas al frente de los regantes nijareños. El próximo día 25 de noviembre, a las 16:30 en primera convocatoria y 17:00 en segunda, los comuneros tienen una cita ineludible en la sede de la CUCN para aprobar un proyecto que significará un antes y un después para el riego y el abastecimiento de la comarca.

El presidente de la comunidad, Antonio López, recibió la buena nueva hace unas semanas de que el SEISA, a través del Ministerio de Agricultura, va a destinar 11 millones de euros de fondos europeos para la construcción de dos nuevas balsas, la 9 y la 10. Éstas, unidas a la 8 que por fin va a ser una realidad, dotarán a las tierras de Níjar de un almacenamiento de 3 hectómetros cúbicos de agua, que librarán de problemas a regantes y al Ayuntamiento para abastecimiento, en las épocas de mayor demanda.

El proyecto, eso sí, necesita de la corroboración de los comuneros y por eso el presidente hace un llamamiento para que todos participen en la asamblea del próximo día 25. “Es muy importante la participación de los comuneros para una demostración de fuerza, para demostrar que en Níjar seguimos unidos para conseguir reservas para nuestra agua. Hay que participar, si alguien no puede asistir y le cede su voto a otro comunero, está participando igual”, decía consciente de lo mucho que se juegan Antonio López, que mostraba argumentos para que el voto sea favorable: “Tenemos fondos suficientes para la parte que tenemos que pagar nosotros de esos 11 millones, no tenemos que pedir préstamo ni los agricultores tenemos que pagar más de lo que ya pagamos. No hay ninguna pega para que se hagan las balsas”.

Con estos embalses, el abastecimiento y el campo de Níjar no van a tener recortes. “Con estas balsas, si la desaladora está dos semanas sin funcionar, habrá agua para que no tengamos problemas”, aseguraba Antonio que ve cada vez más cerca la fecha para que la balsa 8, la primera en ser construida, comience a llenarse y a solventar problemas de almacenamiento: “Va a estar hecha a primeros de 2025, pero el suministro de 2024 dependerá de las oportunas decisiones de la Junta de Andalucía en cuanto al suministro de abastecimiento del levante en verano, que es cuando más demanda tenemos. El levante tiene el pantano y está poniendo al día la potabilizadora que tenía parada”.

Si bien la balsa 8 comenzará su ejecución a principios del año 2025 y para las fechas navideñas comenzará a funcionar, los embalses 9 y 10 estarían a finales de 2025, siempre y cuando los comuneros actúen con responsabilidad y acudan masivamente a la asamblea del próximo sábado 25 de noviembre

El almacenamiento, fundamental

Tan importante para los regantes es tener el aporte continuo de una instalación estratégica para el campo como la desaladora de Carboneras, como lo es poner almacenar el agua que ésta produce cuando se necesita menos riego. Por eso, Antonio López no comprende que se haya obligado a la comunidad a comprar monte privado para cedérselo al Ayuntamiento de Níjar y que ya como monte público, se pudiera desarrollar este importante proyecto.

“Igual que un pueblo debe de ceder un terreno para hacer una escuela, ceder un terreno para hacer una balsa y garantizar el agua a los municipios y al campo, también es esencial. Las poblaciones deben de saber que con el suministro no hay bastante para todo el año, sino que deben de existir almacenamiento y, de eso, en Níjar nos encargamos los comuneros. Si el Ayuntamiento nos hubiera cedido un terreno, no hubiera sido ningún pecado. Hay que revisar un poco las actuaciones que tenemos porque son beneficiosas para el campo y la población. Se tenía que haber permitido que nos hubieran dejado la cesión y hubiéramos ahorrado casi un año”, lamentaba el presidente de los regantes del campo de Níjar.

Toda la información está colgada en la sección del comunero en la web de la CUCN

De la misma forma, la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar sigue “a la espera” de la concesión de agua de la desaladora de Carboneras, que es “importantísima” para que con sus balsas puedan ayudar a regular las concesiones de los agricultores del campo de Níjar.