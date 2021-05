Qvision forma parte del European-CAT Community

¿Qué es el European-CAT Community?, El European-CAT Community está formado por una serie de Clínicas Oftalmológicas Europeas cuyo objetivo común es la creación de unos procesos estandarizados de Calidad asistencial médico-quirúrgica para conseguir la mayor Seguridad y Eficacia en la Cirugía de la Catarata. Para ello se siguen los criterios establecidos por ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measures) con sede en Boston (Estados Unidos). Qvision es Centro Colaborador de ICHOM en España y realiza proyectos de investigación en el área de la Cirugía de Catarata y la Presbicia.

Fruto de la European-CAT Community ha sido la realización de un Estudio Multicéntrico donde junto a Qvision, han participado otros 9 centros europeos y cuyo objetivo ha sido la elaboración consensuada de todo el proceso asistencial de la Cirugía de la Catarata. Desde la realización de un exhaustivo estudio previo para descartar factores de riesgo, pasando por el análisis de todo el proceso quirúrgico y posteriormente el análisis de los resultados. El objetivo principal de la realización de este proceso asistencial es aumentar la Seguridad y la Eficacia en la Cirugía de la Catarata.

Este estudio multicéntrico ha sido publicado en la prestigiosa revista Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology (1). Dentro de las conclusiones cabe destacar que para conseguir maximizar la Seguridad en la Cirugía de la Catarata cobra un papel fundamental la pericia quirúrgica por parte del cirujano, para evitar complicaciones intraoperatorias que afecten a la Seguridad de la intervención y por tanto a los Resultados postoperatorios.

Bibliografía:

(1) “Global multi-site, prospective analysis of cataract surgery outcomes following ICHOM standards: the European CAT-Community.” Graefe’s archive for clinical and experimental ophthalmology. Apr. 2021, doi:10.1007/s00417-021- 05181-5