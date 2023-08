Regantes de Níjar se manifestarán para mostrar su rechazo al recorte de agua desalada

Los regantes de Níjar han dicho basta. Mejor dicho, lo van a decir este jueves en la sede de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar (CUCN). No entienden el por qué del recorte de la concesión de agua de la desaladora de Carboneras, que pone en serios aprietos el comienzo de la campaña para los agricultores de la comarca. Precisamente en un verano tan seco, lo que no puede faltarle a una comunidad de regantes que siempre ha sido previsora en sus decisiones, es agua. Y ahora se ven realmente amenazados.

"Hago un llamamiento a los agricultores de Níjar y de toda Almería, que apoyen nuestras reivindicaciones este jueves y que vean que no es un tema de una directiva o de un presidente, sino que es un problema de la Comarca de Níjar, que se le trasladará a la administración autonómica", comentaba por teléfono a Diario de Almería, Antonio López, presidente de la CUCN, que lleva semanas trabajando a destajo para buscar soluciones: "Estoy es preocupado por mis agricultores y me he puesto manos a la obra para solucionar los problemas. He estado hablando en el levante con las personas que puedo hablar para tratar e reparar esta situación. Pero tenemos que hacerlo ahora; si esperamos hasta noviembre, va a ser tarde. En noviembre pueden coger el agua que quieran, el problema es ahora".

Para expresar su malestar por el recorte de agua, los regantes van a manifestarse este jueves 10 de agosto a las 12:00 en la sede de la CUCN. "Cuando hay un incendio, no existen las vacaciones. Si no se arregla el agua ahora en agosto, en septiembre vamos a tener un incendio, no va a haber y eso va a ser muy duro. Estamos en un contexto de sequía generalizada, pero nosotros hicimos nuestros deberes hace 20 años, tenemos unos caudales de desaladora concedidos desde entonces y no tenemos por qué perderlos a cambio de nada", decía Antonio López.

La problemática procede del recorte de casi un 30% del suministro a la CUCN de la desaladora de Carboneras, que ha tenido que incrementar el caudal de agua que envía al Levante almeriense, por la temporada turística. Desde la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar no se pide que se le dejen de dar a los municipios, sino que respeten su concesión y busquen otros cauces que no les perjudiquen.

Antonio López, presidente de la CUCN "Estamos llamando uno a uno a los comuneros y se les está encendiendo la sangre porque la realidad es que no tendremos agua para los cultivos"

"Alguien ha decidido enviar al Levante 14.000 metros cúbicos diarios de agua en vez de los 2.200 que tiene asignados. Están lanzando balones hacia adelante y esto no se arregla para septiembre si no se toman decisiones ahora, que no tienen por qué perjudicar a nadie. Hay posibilidad de darle agua al Levante desde desaladoras de allí que están funcionando a medias. No hay que hacer ninguna obra, para pasar estos dos meses, hay infraestructuras que le dotarían de agua, aunque está claro que para el futuro habría que hacer más. Ahora mismo, el problema lo tiene Níjar, a la que nos han recortado el agua. No es justo que nos dejen sin agua por desinterés", comentaba el máximo mandatario de la CUCN, que si por algo se caracteriza es por defender con uñas y dientes a sus regantes: "No creo que los agricultores de Níjar me permitan pasar por aquí sin alzar la voz. Los agricultores lo van a expresar: si ellos dicen que no pasa nada, repartiré el agua que nos llega a la comunidad de usuarios; pero si son conscientes de que van a pasar hambre por falta de agua, y no va a ser por la sequía, vamos a protestar. Firmamos hace un convenio con el Gobierno hace 23 años y de repente, alguien decide que a Níjar le corresponde menos agua. No lo entendemos, no entendemos la posición de la administración".

En pleno comienzo de la campaña, la situación a la que se enfrentan los agricultores de la Comarca de Níjar no es nada sencilla. Ahora mismo, los cultivos necesitan una aportación relativa de agua, puesto que las plantas están recién puestas y no hay una demanda importante. Pero como explica Antonio López, ésta crecerá de forma exponencial en septiembre, conforme vayan creciendo las matas, y si las balsas no están llenas, pueden llegar las temidas restricciones, que pondrían en riesgo las más de 7.000 hectáreas de cultivos bajo plástico en los términos municipales de Níjar y de Almería, como informaba en nota de prensa la Mesa del Agua.

El presidente de la CUCN cree que este riesgo es real si no hay solución al problema. "Teníamos nuestras balsas llenas para afrontar el verano, pero hace ya días que estamos cogiendo. Sé que cuando llegue septiembre, tendré que repartir la mitad de lo que necesitan. Yo necesito el agua para meterlas en las balsas porque nosotros sí tenemos el trabajo hecho. Otros decidieron apostar por otras aguas más baratas y nosotros, desde un principio, apostamos por la desalación porque era nuestra única solución. Níjar tiene su contrato y yo voy a reclamarlo. Si yo pago todos los meses, no entiendo que a la comunidad de usuarios se les vaya a recortar el agua", finalizaba haciendo un llamamiento a todos los regantes para que acudan a la cita de este próximo jueves.