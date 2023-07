Retos en las rebajas de verano: cambios en hábitos de consumo y turismo

Verano no sólo es sinónimo de playa y vacaciones, también es temporada de rebajas. La época en la que las tiendas liberan sus perchas y almacenes del stock que no se ha vendido durante la temporada y también del sobrante de las temporadas anteriores. Durante los meses de verano, el consumidor podrá disfrutar de amplios descuentos que empezaron a dejarse ver a finales de junio y que continuarán bajando hasta los últimos días de agosto.

Actualmente, nos encontramos en el periodo llamado segundas rebajas, donde los descuentos, según en que establecimiento alcanzan el 40 ó el 50% de descuento sobre el precio inicial, y que según los vendedores, es el momento en el que se llevan a cabo más compras dado que el precio ha alcanzado la cuantía óptima y todavía se pueden encontrar los artículos que son de preferencia general.

En el verano de 2023, el sector textil vuelve a acaparar el 72% del gasto previsto, que junto al calzado y los complementos (16%), suman el 88% del total según los datos proporcionados por la Unión de Consumidores de Andalucía.

No obstante, este año las rebajas no están yendo según lo esperado por los vendedores almerienses. “Despacio y sin picos muy altos. Las rebajas siempre han sido el empujón y ahora no está siendo así. Quizá porque haya promociones durante todo el año. Pero igual, las rebajas están yendo muy despacio”, comentaba Antonio Robles de Bolsos Carlos. Por su parte, Mamen Mezquita de Lalá, considera que el ánimo por las rebajas ha disminuido conforme han cambiado los hábitos de consumo de la sociedad. “Yo creo que después de la pandemia las personas prefieren gastar más en ocio que en ropa”, comentaba. Además, la subida general de precios no ha hecho que la situación mejore y ha obligado a algunos empresarios a cambiar su estrategia de rebajas. Sonia Bernabéu, propietaria de una pequeña tienda de ropa, este año ha optado por hacer unas rebajas a modo de liquidación, “la gente va buscando rebajas, y quiere verdaderas rebajas. Por ello, en mi tienda he optado por ofrecer descuentos más grandes desde el principio”.

En lo que coinciden todos, es que las olas de calor también les están jugando malas pasadas a lo que se suma que no se hayan tomado medidas para prevenir las altas temperaturas en el centro de la ciudad, desplazando de este modo al público a otras superficies como los centros comerciales. Además, han echado en falta un mayor fomento del turismo en Almería, ya que apenas se nota el gasto de turistas en las cuentas de sus negocios. “Naf Naf es una franquicia muy conocida en Europa, y es verdad que cuando hay mayor frecuencia de vuelos internacionales se notan más las ventas a los extranjeros. Al igual sucede cuando un crucero atraca en el puerto”, explicaba Mamen Mezquita.

Pese a las declaraciones de los empresarios almerienses, el informe presentado sobre las rebajas de verano de 2023 por la Unión de Consumidores de Andalucía, indica que las previsiones del gasto medio en esta época se incrementan en 1,5% respecto a 2022, y Almería es la segunda provincia andaluza con la previsión de gasto medio más alta, un total de 69,70 euros.