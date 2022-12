Rijk Zwaan presenta sus primeras variedades de tomate con alta resistencia al ToBRFV

Rijk Zwaan ha encontrado una nueva genética con alta resistencia (HR) al virus rugoso del tomate (ToBRFV). Los ensayos realizados bajo altos niveles de infección con ToBRFV han demostrado que las variedades resistentes permanecen sanas, mientras que las variedades susceptibles en el mismo invernadero muestran claros síntomas que conducen a pérdidas en el rendimiento comercial. Las variedades resistentes recogidas en el portfolio Rugose Defense han sido ampliamente probadas en campo antes de su introducción comercial.

Las variedades susceptibles son incapaces de restringir el crecimiento y/o desarrollo del ToBRFV. Esto conlleva grandes pérdidas de rendimiento y permite una mayor propagación del virus. Las variedades con resistencia intermedia (IR) restringen el crecimiento y/o el desarrollo del ToBRFV hasta cierto punto. Sin embargo, estas variedades pueden presentar síntomas y/o daños bajo la presión normal del virus. Las variedades con resistencia alta (HR) restringen significativamente el crecimiento y/o el desarrollo del ToBRFV bajo una presión normal del virus. Sin embargo, las variedades de alta resistencia pueden mostrar síntomas en condiciones extremas porque la alta resistencia no es lo mismo que la inmunidad. La inmunidad es cuando una planta no está sujeta a la infección del virus. No existen variedades de tomate con inmunidad al ToBRFV

Las estrictas medidas de higiene y un inicio de cultivo limpio siguen siendo esenciales para el éxito de la producción. Rijk Zwaan considera que las variedades HR, en combinación con una buena higiene, son la mejor solución para evitar las pérdidas causadas por el ToBRFV.

Las variedades de tomate de Rijk Zwaan con alta resistencia al ToBRFV son compatibles con todos los portainjertos disponibles en el mercado. La alta resistencia de Rijk Zwaan es efectiva en combinación con todas las variedades de portainjertos susceptibles. Los ensayos han demostrado que la variedad de portainjerto Suzuka RZ tiene un gran rendimiento en combinación con variedades de tomate susceptibles y resistentes, en condiciones de alta tecnología.