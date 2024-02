Los agricultores almerienses anuncian otra movilización: el 21-F en el Puerto de Algeciras

Centenares de agricultores almerienses está concentrados esta mañana, manifestándose de manera pacífica en el Puerto de Motril. Al igual que ocurre en otros catorce puntos del ámbito nacional, productores de frutas y hortalizas muestran su descontento por el poco control que creen que existe en la entrada de producto de terceros países, principalmente de Marruecos.

Buen ejemplo es lo que ocurre con el tomate almeriense, en el candelero en las últimas semanas después de las desafortunadas palabras de Ségolène Royal, que hicieron mucho daño en el sector. La importación de tomate desde el norte de África está afectando claramente a la producción almeriense, que tiene que seguir una normativa mucho más rígida que la que llega a la Unión Europea procedente de fuera. Por eso, para mostrar su desaprobación, los agricultores arrojaron tomates en la concentración y han anunciado una nueva el próximo 21 de febrero en el Puerto de Algeciras.

"Hemos querido venir hoy, 14 de febrero, al Puerto de Motril porque es por donde entran las importaciones de terceros países y es una de las reivindicaciones fundamentales para el sector de las frutas y hortalizas de la provincia de Almería", indicaba Andrés Góngora, secretario general de COAG: "El próximo día 21 tendremos otro acto similar en el Puerto de Algeciras y este proceso de movilizaciones no va a parar hasta que de una vez por todas se controlen las importaciones que llegan desde los terceros países, que hasta hoy no se hace. No sólo fitosanitariamente, sino que tampoco se obliga a pagar las tasas que están obligados a pagar los importadores que traen producto, por ejemplo de Marruecos, cuando llegan a la UE", apuntaba.