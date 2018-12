Los riesgos climáticos, amenaza para la viabilidad de las empresas

Aquellas compañías que tienen una mayor exposición a los riesgos climáticos o son muy intensivas en carbono y que no están preparadas para las potenciales consecuencias de este fenómeno, pueden ver su sostenibilidad financiera y viabilidad económica amenazada en el tiempo y consecuentemente ofrecer un menor retorno a sus inversores. Así lo asevera el informe que analiza los riesgos, las oportunidades y el impacto financiero del cambio climático elaborado por el Clúster de Cambio Climático liderado por Bankinter, Grupo Cooperativo Cajamar, Heineken, IKEA, Naturgy, Nestlé, OHL y Suez España, formado por 62 grandes empresas y coordinado por Forética.

Este estudio, presentado hace unos días en el marco de la 14ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2018), se erige como una guía práctica para empresas sobre las recomendaciones del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) del Financial Stability Board (FSB), organismo internacional que persigue la eficacia y estabilidad del sistema financiero internacional. El documento tiene el objetivo de ayudar a entender el impacto financiero de los riesgos y oportunidades climáticas y favorecer y mejorar el reporting de la información climática.

Entrando en materia,las recomendaciones del TFCD consideran interesante que todas las empresas, con independencia de su sector, con ingresos anuales superiores o iguales a 1.000 millones de dólares, entre otras características, integren como variable fundamental en su estrategia y planificación financiera el cambio climático. En cualquier caso, se invita a todas las empresas que identifiquen el cambio climático como un factor especial de riesgo o que quieran mejorar sus prácticas en sostenibilidad, a que las tomen en consideración.

Este marco de reporting se estructura alrededor de cuatro de las áreas de referencia para la gestión empresarial (gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y objetivos y métricas), e incluye 11 aspectos que se deberían tener en cuenta a la hora de desglosar la información climática. De esta forma, se facilita a los inversores y a otros grupos de interés la comprensión sobre cómo abordar el cambio climático desde la perspectiva de negocio. El informe publicado por el Clúster tiene el objetivo de ayudar a las empresas a comprender mejor las implicaciones de dichas recomendaciones y a introducirse en el mundo del análisis de los distintos escenarios que pueden darse mediante una sencilla hoja de ruta. Esta hoja de ruta pone en valor la importancia de asegurar una implicación real por parte del gobierno de la compañía, evaluar la materialidad de los riesgos financieros para el negocio y analizar los impactos para el negocio.

Por ello, según destacan las autoras del informe, Paula Ruiz y Julia Moreno, senior Managers de Forética, “es necesario un cambio en la aproximación a cómo las empresas y organizaciones tienen en cuenta el cambio climático. Aunque el nivel de exposición de cada industria es diferente, todas tienen algo en común: identificar los impactos financieros de los riesgos y oportunidades climáticas es un desafío y esta guía tiene el objetivo de orientarles para ello”.