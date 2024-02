Cambian los hábitos de consumo: el zumo natural le gana la partida a la naranja fresca

Como bien explica Juan Torres , el cítrico es un tipo de cultivo característicos de ciertas partes de la provincia de Almería, como puede ser el Bajo Andarax, que ahora mismo no pasa por su mejor momento por diversas causas. “Tristemente, se están perdiendo muchas fincas en el Bajo Andarax. Son fincas pequeñas, no hay relevo generacional. Llevo casi 30 años y no tiene nada que ver con lo que había. Las administraciones deberían acordarse todas estas zonas verdes de Almería , ahora que está tan de moda la sostenibilidad y el cambio climático, y apoyar las iniciativas empresariales de la comarca, puesto que en Viator, Pechina, Benahadux y Rioja queda poco, y en Gádor y Santa Fe cada vez menos”, finaliza.

De lo que no hay duda es de la calidad del producto almeriense que comercializa la empresa almeriense, que tiene socios en otros lugares del sur de España también dedicados al cultivo del cítrico, como pueden ser Valencia, Alicante, Murcia, Córdoba, Granada ... “Nosotros hacemos zumo natural y ecológico, tiene ni aditivos y estabilizantes, sólo una pequeña pasteurización. Es el mismo que el de casa. El precio, está claro, es más elevado que el que vemos en los supermercados. No es un zumo que se consuma en Almería, sino que se exporta y va a distribuidores del norte de Europa, que lo envasan y lo distribuyen”.

Mucha producción y entrada de mandarinas de terceros países

Entre los muchos motivos por los que se manifestarán hoy en Motril miles de agricultores andaluces, uno será la competencia desleal que suponen los terceros países para el agro español. Los cítricos no están exentos de esta problemática y como bien explica Juan Torres, entre la gran producción de este año y todo lo que está entrando a España, los precios se están resintiendo.

“Hay muchísima producción, principalmente del mandarina, por lo que las cotizaciones han bajado. También se ha juntado que está entrando muchísima naranja de Egipto, Sudáfrica, Marruecos... No luchamos en igualdad de condiciones a nivel de seguridad alimentaria, de trabajadores, de certificaciones... Lo mismo que pasa con los hortícolas, nos pasa a nosotros. Incluso creo que las cantidades de cítricos que entran, proporcionalmente es mayor que de otros productos”, explica el gerente de SAT Cítricos del Andarax, que ve un gran agravio comparativo esta situación: “Tenemos que luchar todos en las mismas condiciones. Lo que no puede ser que a mí me exijan cuarenta certificaciones para vender y cumplir con un convenio de manipulado, pagar a la gente como se merece, con las subidas de los últimos años del Salario Mínimo Interprofesional, y vengan naranjas de fuera ganando la gente 5 euros al día y sin ningún tipo de control fitosanitario ni seguridad alimentaria. No nos negamos que entre fruta de otros sitios, sino que tengamos todos las mismas exigencias”, indica.