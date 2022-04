“El 90% de los expositores ha vuelto. Es un honor su confianza en Expolevante”

¿Cómo han sido los últimos preparativos de la decimoquinta edición de Expolevante?

Los últimos días han sido de intenso trabajo ultimando la disposición y diseño de todos los estands, tanto de los modulares como especialmente los de libre configuración, que son los que tienen diseños específicos a demanda de los expositores. Ha habido que encajar toda la maquetación y disposición en el espacio de todos ellos. Y ya desde este lunes comienza a entrar la maquinaria agrícola.

¿Cómo son estos estands de libre diseño?

Los modulares vienen tal y cómo los disponemos para el expositor, donde además del espacio le suministramos mesas, sillas, frigoríficos y televisión para el que lo solicite. Luego, en los de libre diseño son todos de madera con un diseño previo enviado por la empresa, que nosotros tenemos que aprobar en función del espacio y las características. Luego la instalación se le solicita a una empresa externa para ello, que contrata el propio expositor.

¿Son estos los más grandes?

Sí, es correcto. Van todos normalmente en el pabellón de 5.000 metros cuadrados y en los espacios más centrales. Y este año en la carpa externa, pabellón dos, también van otras dos de libre diseño.

¿Cuánto tiempo lleva dar forma a una feria como esta?

El trabajo se suele concentrar en los últimos meses dadas sus características. Comenzamos las primeras reuniones el pasado mes de octubre con los expositores, con los que comenzamos la planificación de los espacios y la petición del tipo de estands y su diseño para ir encajando en el lugar. Luego ya en estas últimas tres semanas se comienza todo el montaje. Además, hay que tener en cuenta que el diseño de los de libre configuración se hace a mano, por lo que lleva su tiempo y una gran dedicación.

¿Es la Asociación Expositora la que se encarga del diseño y acuerdo con los participantes y el Ayuntamiento de la logística?

En principio sí, pero hay una sinergia completa en la organización. A mí también me llegan empresas para pedir los espacios y la participación. Cabe destacar que tiene derecho a reserva de una edición a otra los que ya han participado. Unos meses antes, cuando comenzamos con el diseño, se le llama a todos y cada uno de los expositores que tomó parte para preguntarles si quieren mantener su espacio. Y he de decir que el 90% de ellos repite, por lo que no tengo nada más que palabras de agradecimiento a la confianza que tienen depositada en la Expolevante.

¿Cómo ha evolucionado con respecto a la última edición de 2018?

Ha crecido la demanda y hemos tenido que aumentar un 35% la superficie con respecto a la anterior, contando con 17.000 metros cuadrados en total. Tenemos dos zonas este año de maquinaria agrícola, también como novedad, y es que estas empresas continúan aumentando. Este año, además del pabellón 1, que es el central, hemos ampliado el número dos de los 2.000 a los 4.000 metros cuadrados en el exterior, y ahora está conectado directamente con la nave principal. Y luego, en maquinaria agrícola y vehículos comerciales ha habido que doblar la superficie, contando con el patio de 2.000 metros más otros 5.000 también en el exterior y al lado del pabellón dos.

¿Qué tipo de empresa es la que está entrando a nutrir la Expolevante y antes no participaba?

Básicamente todo relacionado con la industria auxiliar, y dentro de ella, que es muy amplia, de todo tipo. Maquinaria, fabricantes de plástico, riego por goteo, agroquímicas... de todo.

¿Se puede decir que la industria auxiliar está viendo en Expolevante una gran oportunidad?

Independientemente de nuestras cooperativas y almacenes agrícolas nijareños, que participan absolutamente todos, sí que es verdad que este ámbito es el que más crece, sin dejar de lado la automoción, la cual también está creciendo.

Viendo los servicios que tiene el agricultor a su alcance en esta gran exposición. Se puede decir que Expolevante está cada vez más enfocada a sus necesidades...

Así es, y esa fue la concepción con la que nació el evento y se mantiene esa filosofía, donde el agricultor es el protagonista. Una vez llega, ve a su semillero, a la empresa en la que compra los fertilizantes, a los que le han montado el goteo o le vendió el tractor... en definitiva está y lo tiene todo. Muchas opciones.

¿Qué tiene de especial esta época para celebrar la feria?

Aunque aquí en Níjar nos encontramos a pleno rendimiento, igual que en mayo, tanto en sandía, calabacín como pepino; pero sí que es verdad que ya en esta época se tiene puesta la vista en cómo se va a programar la próxima campaña. Se enfocan nuevas variedades de semillas, o el agricultor que plantea reformar o hacer un invernadero es ahora el momento de ir viéndolo y aquí tiene esa oportunidad.

¿Crece la participación de fuera de Almería?

Sí que crece. El 70% son almerienses, pero cada vez más vienen de fuera. Puedo decir que hay empresas de maquinaria de Murcia, alguna de Madrid, también de Castilla León... hay varias, sobre todo de este ámbito.