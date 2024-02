Las organizaciones agrícolas alzan la voz en Algeciras: "El ministro no puede mirar para otro lado"

El secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, es uno de los quinientos almerienses que están bloqueando en la mañana de este jueves el Puerto de Algeciras para protestar contra las importaciones desde terceros países. En una alocución realizada a los medios mientras se producía el corte de la carretera para frenar el acceso a la instalación, el dirigente agrícola ha pedido al ministro del ramo, Luis Planas, "no mirar para otro lado". "El Gobierno no puede decir que se están controlando las importaciones cuando eso no es así", ha recalcado rodeado de manifestantes, que portaban diversas pancartas y banderas.

Góngora ha mostrado su apoyo a los manifestantes que, en paralelo, están cortando los accesos al Puerto de Valencia para protestar contra el comercio con terceros países y promete que las movilizaciones "no van a parar". "Las importaciones que llegan desde Marruecos tienen que ser el centro de las reivindicaciones", ha señalado sobre la compra a un país en el que se encuentra actualmente el presidente español, Pedro Sánchez, de visita oficial para impulsar las inversiones españolas en el país del norte de África.

Sobre lo que está por llegar, pocos cambios presagia el dirigente de COAG. "Creemos que la unidad de acción es fundamental, este es un proceso que va para largo", defiende sobre el calendario que seguirán las organizaciones agrícolas de cara al futuro. La movilización en el Puerto de Algeciras, donde hay concentradas más de 3.000 personas llegadas desde toda la comunidad, está prevista que dure toda la jornada del jueves.