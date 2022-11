El paro del transporte transcurre con normalidad en Almería

El paro del transporte, convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera, está transcurriendo con total normalidad este lunes 14 de noviembre en la provincia de Almería. A lo largo de las primeras horas del día, según han trasladado Subdelegación del Gobierno y Coexphal, no ha habido incidentes en el Polígono de La Redonda, en El Ejido, ni en La Juaida, en Viator, los puntos "más críticos" de carga habituales de los transportistas en el Poniente y de la capital.

La tranquilidad está siendo la tónica habitual de esta mañana, con varios puntos de información y los transportistas que han querido apoyar la huelga, haciéndolo de forma ordenada. De la misma manera, los que están trabajando, principalmente aquellos que recogen en el campo y otras empresas pequeñas que llevan el género del invernadero a la cooperativa, lo hacen con normalidad.

El secretario provincial de Coag Almería, Andrés Góngora, apuntó a Efe que en esta organización agraria no han recibido avisos relacionados con el paro, y ha precisado que ha visitado en persona sitios dónde hubo "más jaleo" en la anterior convocatoria, como el polígono de La Redonda de El Ejido, dónde "no hay actividad de piquetes". Ha señalado que los transportistas con los que ha podido hablar, principalmente aquellos que recogen en el campo y otras empresas pequeñas que llevan el género del invernadero a la cooperativa, están "trabajando". No obstante, ha apuntado que es a partir de las 15:00 horas cuando los tráileres comienzan a cargar, por lo que señala que será entonces cuando se pueda conocer más sobre este asunto, ya que "ahora mismo hay normalidad".

Semanas importantes para la campaña agrícola En plena campaña agrícola en Almería, éste sería el sector más afectado por el paro si las cosas se recrudecen en las próximas horas o, incluso días. En el anterior parón, la entrada y salida de producto quedó congelada durante unos tres días hasta que las fuerzas de seguridad se coordinaron con comercializadoras para establecer corredores seguros. Hasta entonces Coexphal (Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería) cifraba las pérdidas en 10 millones de euros diarios. Según los datos que manejaba en los últimos días la organización de sus empresas asociadas, entre la segunda y tercera semana de noviembre, salen en torno a 90.000 toneladas de hortalizas, unos 4.500 camiones semanales, “empiezan a ser semanas de las más importantes de la campaña [...]. Estos meses anteriores a Navidad son muy importantes para nosotros para cumplir con las cadenas de supermercados”, exponía Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal.

Por otra parte, la Subdelegación del Gobierno de Almería ha informado que no ha sido necesaria la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que la jornada se desarrolla con tranquilidad, si bien han añadido que ha sido desconvocada en esta provincia la caravana de camiones con la que los convocantes iban a mostrar su protesta a lo largo de varios municipios de toda Andalucía.

María José Sánchez, presidenta de la Plataforma por la Defensa del Transporte de Almería, indicaba que se habían establecido los puntos de información tanto en La Juaida como en La Redonda y que son muchos los transportistas locales que están siguiendo esta jornada de paro nacional en la provincia, sin cuantificar la cantidad. Además muchos almerienses también se han trasladado hasta Madrid para manifestarse por las principales vías de la capital de España.

La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera ha arrancado a las 00:00 de esta pasada madrugada un nuevo paro indefinido que en función del seguimiento podría costar a la economía 600 millones de euros al día. El Gobierno central se encuentra en alerta para evitar lo que ocurrió hace ocho meses, cuando las protestas bloquearon centros de distribución e, incluso, provocaron que la industria láctea tuviera que interrumpir su actividad. Esto dejó desabastecimientos puntuales en los supermercados. A diferencia de marzo, en esta ocasión el resto de asociaciones no ha seguido la convocatoria de la Plataforma, lo que no está provocando afectaciones.

¿Qué pretende el sector?

Los pequeños transportistas denuncian que las empresas no ofrecen ni pagan unos precios reales que "den lugar a una economía justa, sana y viable", aunque a principios de agosto se había publicado el real decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte. Su objetivo era garantizar que el precio del transporte fuese superior a los costes y gastos que tiene que afrontar el transportista.

A finales de octubre, se remitía una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la que la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera sugería un lista de cambios para conseguir que éste logre los objetivos buscados. Ante la falta de respuestas reales a sus peticiones, el sector convocado este paro indefinido, que transcurre sin incidentes, algo muy diferente a lo ocurrido en marzo.