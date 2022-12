La pesca de Almería abraza las ayudas de la Junta pero pide agilidad

Desde Madrid se mantiene la ayuda al gasoil pero no se baja el IVA

En Madrid también se tomaron decisiones importantes este martes para el sector pesquero. El Ministerio de Pesca, con un presupuesto de 120 millones de euros, concederá una ayuda directa en función de la estimación del consumo de gasóleo de la embarcación para cubrir los costes adicionales derivados del incremento de los costes del combustible de cada empresa pesquera y, también, prolongará seis meses más la exención de las tasas pesqueras.

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), valoraba el mantenimiento de ayudas al carburante, si bien lamentaba que no se atendiera la petición de reducir el IVA al pescado, algo que sí se ha establecido para otros alimentos alimentos, de forma temporal, desde el 1 de enero de 2023 y hasta el 30 de junio de 2023. Cepesca, según exponía este martes en un comunicado, lamenta que el Gobierno siga considerando al pescado como un alimento no básico para la población y mantenga, consecuentemente, su tipo impositivo del 10%, “lo que -a su juicio-, no contribuirá a revertir el descenso del 25% que se viene produciendo en España en el consumo en hogares de pescados y mariscos en los últimos 14 años”. La confederación pesquera recuerda al Gobierno que prácticamente todos los países de la Unión Europea gravan al pescado fresco con un tipo de IVA reducido con respecto al general para favorecer su consumo debido a sus propiedades. Así, por ejemplo, en Irlanda, Reino Unido y Malta no se aplica IVA al pescado. Francia lo grava con un 5,5%,