El proyecto de innovación CO-Fresh avanza en su lucha contra el desperdicio alimentario

A finales de octubre se celebró en la Universidad de Almería la 4ª reunión del grupo de trabajo del caso piloto de UNICA Group sobre la Caja Clásica Saludable del Proyecto CO-Fresh. Contó con la presencia de representantes de COEXPHAL, la Cátedra COEXPHAL-UAL, UNICA Group y miembros de la Cadena de Valor de la Caja Clásica Saludable, incluyendo a otras empresas colaboradoras y a agricultores.

Durante la reunión se realizó una evaluación conjunta de los resultados y el impacto de las 2 innovaciones implementadas en el proyecto sobre la Caja Clásica Saludable de UNICA. Se mostraron a los asistentes los objetivos perseguidos con cada una de ellas, qué problemas solucionan y cómo funcionan. Se analizó mediante una tabla comparativa el plan propuesto, y el resultado de la implementación de las innovaciones. Se completaron unos cuestionarios sobre cada innovación para profundizar en su análisis.

La primera innovación ha consistido en incluir un código QR, para proporcionar información sobre los productos y los productores. Al escanear este código se accede mediante un enlace a una ubicación en la página web en la que se aporta información transparente a los consumidores sobre los productos de la Caja Clásica Saludable proporcionando datos sobre trazabilidad, certificaciones, origen, técnicas de producción, información nutricional, entre otras, de los distintos productos, y se ofrece la posibilidad de retroalimentación de la opinión del consumidor.

Respecto a la segunda innovación, la Caja Zero Waste, ha resultado un éxito, superando las expectativas de venta, que se produce en un tiempo récord, cada vez que ofertan en su ecommerce las unidades disponibles. Esta caja es un nuevo subproducto en el mercado que ayuda a la lucha contra el desperdicio alimentario, con un marcado carácter de sostenibilidad medioambiental y social.

La Caja Zero Waste se prepara con los productos sobrantes de la confección de la Caja Saludable Clásica, y se realiza una oferta flash a un precio reducido. Es un subproducto de la Caja Saludable siendo una innovación relacionada con la Caja Clásica que convierte los residuos en valor" dentro del modelo de negocio original. Su venta ha sido tan exitosa, entre las personas que no les importan la composición de la caja, que en pocas horas de ofertarlas se agotan, por lo cual UNICA ha decidido destinar todo el sobrante de la Caja clásica a la preparación de la Caja Zero Waste, y realizar donaciones de frutas y hortalizas, con lo sobrante de otras referencias de cajas.

Próximas acciones

Posteriormente se presentaron los siguientes pasos para realizar que serán actos de difusión y de evaluación de la sostenibilidad alcanzada. Se contemplan realizar un taller nacional y una visita cruzada con carácter internacional, en la que se mostrará el modelo agrícola de Almería junto con las innovaciones de UNICA en las Cajas Saludables, a nuestros socios europeos del proyecto CO-Fresh, así como otros asistentes de otros proyectos relacionados.

Para finalizar, los participantes aportaron ideas para intensificar el éxito de las innovaciones, como por ejemplo utilizar el código QR en el resto de los modelos de Cajas Saludables, analizar la información que aportan los consumidores o la posibilidad de dar un paso más para evitar el desperdicio alimentario, con una caja de productos con defectos visuales. UNICA mostró su ilusión ante la evolución de las innovaciones y sus expectativas de crecimiento con la posible promoción y desarrollo de nuevas líneas de mercado, así como la posibilidad de internalización de la caja saludable.

Objetivos de CO-FRESH

CO-FRESH es un proyecto de innovación financiado por el programa de la Unión Europea Horizonte 2020 que comenzó el 1 de octubre de 2020, con una duración de 42 meses y ya se encuentra en su fase final. Tiene como objetivo de promover cadenas de valor agroalimentarias más sostenibles y eficientes a través de acciones y enfoques concretos. Incluye un total de 26 socios oficiales de 10 países europeos, en el que Coexphal es socio junto con dos entidades colaboradoras: la UAL y UNICA Group.