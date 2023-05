La sequía, un mal al que hacer frente con planificación previa

“Se han acortado 100 hectómetros cúbicos por el recorte del Negratín, y aunque el recorte del trasvase Tajo- Segura aun no nos ha afectado en su totalidad", José Antonio Fernández

Durante el momento de debate, se han puesto sobre la mesa las distintas situaciones en las que se encuentran los regantes del Poniente y Levante almeriense. En el Levante , la situación resulta crítica, se sigue produciendo lo mismo, aunque las necesidades son mayores. Según adelantaba este diario, en abril de 2023 se suministraron 2,7 millones de metros cúbicos a los regantes, 7.000 metros cúbicos más de lo que llega a producir la desaladora de Carboneras. Lo que resultó finalmente en la pérdida de una balsa de reserva de. “Se han acortado 100 hectómetros cúbicos por el recorte del Negratín, y aunque el recorte del trasvase Tajo- Segura aun no nos ha afectado en su totalidad, este año no se han plantado 12.000 hectáreas de sandía”, alarmó el presidente de la Federación de Regantes de Almería .

A lo largo de su ponencia ha destacado lo que venía escuchándose en los pasillos de Infoagro durante los tres días en los que se ha desarrollado la feria: “puedo decir que en Almería sabemos gestionar mejor el agua que casi en cualquier parte del mundo, porque hemos vivido con esta carencia desde siempre”. No obstante, lejos de explicar la situación en la que se encuentran los recursos hídricos- todos en déficit-, el ponente ha hecho más hincapié en cómo esquivar de la mejor manera estas adversidades. Teniendo en cuenta las previsiones que indican que en 2050 el consumo del agua en el mundo se disparará, aunque el agua destinada para el regadío se verá disminuida. Por ello, ha hablado de la necesidad de creación de planes preventivos mediante los cuales se hará más llevadero hacerle frente a la sequía cuando ésta se endurezca, para lo cual contempla unos agricultores cada vez más formados y concienciados de la situación. Con ello se refiere también a la optimización del sector primario que se verá reflejado en la distribución del producto y por lo tanto, en el mercado. “Tenemos que alimentar al mundo y si el productor le profesa cariño a lo que produce, también cuidará al medioambiente, lo que sumará en grandes proporciones a la sostenibilidad”, había afirmado José Antonio Salinas .

El agua regenerada y su impacto en la seguridad alimentaria

Durante las mismas jornadas se ha presentado la alternativa del uso del agua regenerada, que no depurada, en la agricultura intensiva bajo plástico. En este caso, la Doctora María Jesús Matínez Bueno, profesora titular en la Universidad de Almería ha compartido con los asistentes los resultados de un ensayo basado en el riego con agua regenerada diferentes especies hortofrutícolas como tomates, pimientos y pepinos. “El agua propiamente regenerada no incide en la seguridad del alimento”, ha dicho mientras que ejemplificaba con datos su afirmación. En todos los cultivos, la absorción de componentes contaminantes había sido inferior al 1%, mientras que en el suelo la absorción no superaba el 3 o el 4 % en todos los cultivos. Por ello, apoyando con anterioridad las propuestas que habían hecho tanto José Antonio Salinas, Manuel García Quero y José Antonio Fernández de empezar a usar agua regenerada en los cultivos, la doctora María Jesús Martínez ha asegurado que la reutilización de aguas regeneradas para el riego agrícola es una alternativa para hacer frente a las adversidades que presenta la escasez de agua, sobre todo en momentos de grave sequía.