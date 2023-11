Sostenibilidad e innovación, señas de identidad de los Premios Macael

“Recuerdo con cariño la escultura para los sanitarios”

Después de la entrega de los once Premios Macael, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía concedió una mención especial y ésta fue para Jesús Aguirre, presidente del Parlamento Andaluza y titular de la consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía de 2019 a 2022, años de la pandemia.

Precisamente las primeras palabras del cordobés fueron para recordar aquellos fatídicos días, cuando España entera salía a sus balcones a diario para expresar su agradecimiento al personal sanitario. “Son muchas las veces que he venido a la comarca, pero quiero recordar una muy especial. Fue un motivo de orgullo cuando en plena pandemia, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía propuso hacer un homenaje a todos los profesionales sanitarios de unas manos aplaudiendo a aquellos que se habían jugado la vida y se habían implicado activamente en intentar minimizar los efectos de la pandemia. Una escultura magnífica, que la vemos en las ocho provincias andaluzas. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Por eso, tenemos que recordar una época de donde salimos de una forma airosa, teniendo en cuenta que fue un auténtico drama”.

Como no podía ser de otra forma, el presidente del Parlamento andaluz también tuvo palabras para los emprendedores, las personas que han hecho grande un sector productivo tan importante para la comunidad autónoma. “Quiero dar un toque de atención al emprendimiento de la zona: sois un ejemplo. Vuestra marca no es andaluza, no es española, no es europea, es internacional, es mundial. Es una garantía y es llevar el nombre de Andalucía a todos los continentes. Ése es el espíritu y quiero daros la enhorabuena”, por trabajar un tipo de piedra natural a la que definía con estas exquisitas palabras: “El mármol une, nos provoca dinamismo, es cultura, es belleza y la transmitimos a través de los premios que se han ido entregando. Es una seña de toda la comarca”.

Finalmente, Aguirre destacó que pondrán “todos los mimbres necesarios” para facilitar el “desarrollo industrial y empresarial” de toda Andalucía.