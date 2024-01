Un transportista almeriense, en las protestas en Francia: “Aparqué en el arcén, se iba a liar la mundial”

Se han vivido y se van a seguir viviendo momentos de mucha tensión, pero de momento no hay que lamentar más que algaradas y un clima de tensión que solivianta a los transportistas españoles a su paso por las carreteras francesas. Entre los muchos almerienses que están trasladando estos días su mercancía por Europa y han tenido problemas con los piquetes, Diario de Almería ha conseguido contactar con uno.

Ayer, en el momento de la entrevista, andaba por su tierra cargando el camión para esta madrugada, poner rumbo nuevamente a Francia. Salvador López, de Transporte Salvador López, vivió en primera persona cómo se prendía la mecha de las protestas el pasado jueves. “Estaba saliendo de Ruan y vi los tractores ya colocándose y pensé que se iba a liar la mundial. Efectivamente, llegando a Limoges nos tuvimos que parar todos en el arcén de la autopista”, lo que impidió dormir en un parking vigilado, puesto que su carga era importante, y tuvo que hacerlo “en medio de la autopista, uno detrás de otro, en el arcén”.

Salvador López, transportista "¿Cómo vamos a ser competencia desleal si cumplimos las normas de la UE?"

Por fortuna, no tuvo problemas. “No pasé peligro porque vi el panorama y a las cuatro de la tarde me aparqué en el arcén hasta las dos y media de la madrugada. Cuando empecé a caminar, las rotondas estaba humeando de los bloques de paja, de los neumáticos. Sólo un gendarme en los sitios críticos, parecía el apocalipsis”. Precisamente contra esto es muy crítico Salvador, con la manga ancha que hay en Francia en este tipo de protestas: “ Las huelgas se hacen en España y el Gobierno te envía a la Guardia Civil. Allí la consigna es dejarlos hacer. Su mantra es que en España somos competencia desleal, cosa que no es cierta porque competimos con las mismas reglas de la UE. Lo que pasa que ellos se creen eso, lo tienen asimilado desde los año 90. El odio es contra España y nuestros productos, aunque sus reivindicaciones van dirigidas a sus políticos”, dice el transportista que añade como anécdota que fue a comprar tomates a un supermercado y eran marroquíes, no españoles: “Contra ellos no se dirigen”.

Ayer martes volvió a cargar su camión y esta mañana se dirigirá al Reino Unido, por Francia

Aunque no vivió los momentos más duros de los piquetes y las protestas, el almeriense habló ayer con un compañero que acababa de emprender marcha hacia Europa. “Estrenaba camión en este viaje y ha pasado miedo al pasar por los piquetes. Si llegan a quemárselo, se queda sin medio de vida. Nuestra consigna es pararse ante cualquier problema. Han salido imágenes muy duras, al que le ha tocado, le ha tocado”, finaliza Salvador, horas antes de volver a coger el volante.