El concierto de la Big Band Clasijazz Swing & Funk cerró el Festival de Jazz de Roquetas

El III Festival de Jazz de Roquetas de Mar tuvo un colofón el pasado viernes de lujo. El Teatro Auditorio acogió la gran Fiesta del Swing y el Latin Jazz a cargo de la Big Band Clasijazz Swing & Funk y la Big Band Clasijazz Latina dirigida por Fernando Wilhelmi con invitados especiales como el cantante Sergio Núñez.

A lo largo de este Festival actuaron en la Escuela de Música, Old South Brass Band y Pick Pocket Jazz, así como la BigBandarax y la Big Band de Roquetas de Mar que también se dieron cita en este Festival de Jazz que cumplía su tercera edición.

En la primera parte del concierto, la formación con Pablo Mazuecos al piano tuvo una actuación brillante interpretando temas como A String of Pearls, Sig Ep, Moonlight Serenade, Shiny Stockings, Pennsylvania 6-5000, Teddy the toad, Lil-Darlin, Little Jazz y In the mood. Todos los componentes brillaron en una actuación magistral.

La segunda parte bajo las ordenes de Fernando Wilhelmi estuvo centrada en otras músicas latinas, interpretando con maestría Batanga, Lo que hay, un tema del propio Wilhelmi, Picadillo y Chucho. La parte final fue apoteósica con la presencia en el escenario de Sergio Núñez que cantó Que te pedí, Contigo en la distancia y Lágrimas negras.

Recordar que el Festival arrancó el pasado martes en la Escuela Municipal de Música con la actuación de Old South Brass Band, formación compuesta por siete músicos procedentes de Almería y Granada que se unen en un proyecto dedicado a difundir el sonido del Jazz tradicional de Nueva Orleans a través de un repertorio ameno que mezcla grandes temas del pop y del rock con arreglos propios en los que se reflejan las distintas influencias musicales que confluyen en el sur de Estados Unidos y que dan lugar al origen del Jazz.

El miércoles, se estrenaba la formación Pick Pocket Jazz. Formada por cuatro profesores de la Escuela Municipal de Música de Roquetas su actuación fue memorable y gustó mucho al público que se dio cita en su concierto.

El jueves, se llevó a cabo el taller de jazz para niños impartido por José Carlos Hernández y seguidamente tuvo lugar el concierto de la Big Bandarax junto a la Big Band de la Escuela Municipal de Música.