El Carnaval de Almería se pretende trasladar al verano debido a la pandemia

A estas alturas del año, muchos se preguntan si habrá o no Carnaval este año en la capital. Todo estaba programado para realizar un Carnaval 2021 con una serie de cambios que hicieran posible realizarlo, siempre condicionado a las exigencias sanitarias de la pandemia.

Estaba previsto comenzar el 7 de febrero, y visto cómo iba evolucionando la pandemia , se fue aplazando, al día 14, después al 21 y finamente al 1 de marzo, pero a pesar de tantos cambios y dada la situación actual, al final no se va a poder realizar en las fechas tradicionales del carnaval, y retrasarlo alguna semana mas no se tenía garantía de poder realizarlo, al tiempo que se entraba de lleno en la Cuaresma y no era acertado seguir intentándolo por muchas ganas que tuvieran los carnavaleros.

“La mayoría de los grupos estaban preparando unos repertorios de antologías, es decir, canciones de otros años, que no requerían tantos ensayos, porque eran canciones ya cantadas y conocidas, era una buena idea y había grupos que iban a cantar canciones de 1983. La idea era bonita y novedosa y nunca realizada en el carnaval contemporáneo, a la vez que también incorporarían algunas inéditas pero lo dicho, no ha sido posible, y por tanto se está tratando de aplazar toda la programación al verano, donde suponemos que estará muy avanzada la vacunación y el nivel de contagio por lo tanto haya bajado lo suficiente para ejecutar un programa de carnaval de verano, como se realizó, hace algunos años”, explica Nicolás Castillo, presidente de la Federación de Carnaval.

“El concejal de Cultura, Diego Cruz, en todo momento ha manifestado su preocupación e interés en realizar la tradicional fiesta de carnaval en la capital, entre otras cosas, por el gran éxito de los últimos años”, apunta Castillo.

“El Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Almería con la Federación de Carnaval FEMACA, ha permitido que sea la propia Federación la encargada de organizar el carnaval de calle, y este pasado año también el Concurso de Agrupaciones, y dada la gran aceptación por parte del ciudadano y su participación en todos los actos programados”, subraya Castillo.

“El carnaval de calle en la capital está consolidado y creciendo de forma exponencial, y una de las actividades que tanta aceptación tuvo el año pasado fue el Desfile de la Comparsas del Levante y Poniente, donde se pudo poner en valor, esa otra forma de hacer carnaval, tan rico en nuestra provincia. Para diferenciarlo del carnaval tradicional de la capital, lo hemos definido con el carnaval no cantado, que consiste en desfilar haciendo una serie de coreografías con unos vestidos espectaculares, que era necesario hacer a estos grupos más visibles y poner en valor el gran esfuerzo e importancia que tienen en nuestra provincia”, aclara Nicolás Castillo.

Lo mismo que ha ocurrido con el Ayuntamiento de Almería, ha pasado con el tradicional Circuito de Carnaval de la Diputación Provincial de Almería, que todos los años ha existido una gran demanda de los pueblos solicitando actuaciones de los grupos de carnaval y con motivo de la pandemia tampoco ha sido posible su realización en las fechas previstas, todo ello a pesar del interés y esfuerzo demostrado por el diputado de Cultura, Manual Guzmán en realizarlo en las fechas tradicionales.

Las peticiones de los pueblos se ha visto reducida de tal forma que no ha sido tampoco posible realizarlo en las fechas previstas, por lo que también se pretende retrasar las actividades, si fuera posible a un circuito de verano.

“El carnaval es muy necesario, porque en estos tiempos de pandemia y por la soledad de no tener una vida social como nos caracteriza. Es muy necesario el arrancar la sonrisa que el carnaval aporta, en estos tiempos tan difíciles, de ahí que se pretenda realizar el programa de este año, con las limitaciones lógicas de seguridad sanitarias exigidas en cada momento en la época estival del verano de este año”, apunta Nicolás Castillo.

“Para la Federación es importante que existan, aunque sea el Festival de verano en sus distintas variantes tanto de la capital como de los pueblos con el Circuito de la Diputación, para mantener activos a nuestros grupos y de hacer visibles en sus distintas variedades la cultura que el carnaval representa en nuestra historia y tradiciones”, concluye Castillo, responsable de los carnavaleros de Almería.