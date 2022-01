Ku-Minerva grabará su nuevo videoclip en localizaciones de Almería en marzo

La cantante internacional Ku-Minerva tiene previsto grabar su próximo videoclip en tierras almerienses. No en vano, la artista nacida en Barcelona tiene raíces almerienses. “Mi abuela era de Pulpí y tengo familia en Huércal Overa. Y en Mojácar tengo una casa donde veraneo desde hace 30 años”.

Su ilusión es poder grabar el videoclip de una canción que ha compuesto. “Estoy ilusionada con hacer ese videoclip donde aparezca Mojácar, Cabo de Gata, la iglesia de las Salinas y la Alcazaba. Mi intención es poder grabarlo en el mes de marzo, porque queremos tener una buena luz”.

La artista quiere contar para este videoclip con gente de Almería. Este audiovisual totalmente prometedor y novedoso dará un vuelco al continuismo de la imagen del Indalo en Almería y será producido por una de las mejores productoras de la provincia: Jag Dreams y Antonio Kasado.

En los años 90, Ku-Minerva triunfó en todas las discotecas con el tema Estoy llorando por ti. Ku-Minerva disfrutó de aquel momento de éxito ya que estaba haciendo lo que realmente le gustaba. “No fui consciente del boom del momento y también en ese momento no había redes sociales, con lo cual yo hacía una vida muy normal, sin presión mediática, como si ocurre actualmente. A través de las redes sociales te expones mucho y aunque no lo parezca soy bastante vergonzosa”.

La artista sostiene que “los años 80 fueron a nivel musical muy buenos, hubo un momento creativo difícil de repetir. A sus 45 años, Ku-Minerva, sostiene que “la movida madrileña con el pop fue maravillosa. El boom duró hasta mediados de los años 90 que llega el mundo electrónico. Entramos en una fase en la que todo valía, no se creaban artistas, se creaban productos”.

“Yo me considero artista, puesto que aparte de cantar también he compuesto para otros artistas. Yo me fui a México un tiempo, porque en España no tenía apoyo, y si no pagabas no estabas donde tenías que estar”, apunta. También recuerda que en los años 90, había discográficas que cogían a una persona y la hacían artista, porque había una gran apuesta, algo que hoy ha cambiado mucho”.

De su etapa en México, Ku-Minerva, recuerda que “allí me trataron muy bien tengo que decirlo y saque varios temas que obtuvieron un gran éxito. Allí conocí a gente muy importante en el mundo de la música. Estuve un tiempo hasta que volví a España. Cuando llegué, venía cargada de ilusiones, pero había firmado contratos exclusivos. Fueron unos momentos difíciles, lo pasé mal a nivel psicológico y me sentí apartada totalmente”.

Después, Ku-Minerva que es una mujer con gran fortaleza y siempre ha tenido grandes amigos y una excelente familia, tuvo que buscarse la vida. “Después de estar en la cima y conocer todo el mundo mi canción me vi pasándolo mal, y tuve que empezar de cero. Encontré gente muy buena, pero también encontré gente malísima que no paraba de meter el dedo en la llaga”.

Un día, la artista fue consciente de que había que salir adelante. “Seguí en el mundo de la música, pero en un segundo plano. En ese tiempo, escribí la canción Bella mujer dedicado a mi madre, que estuvo enferma, pero que gracias a Dios salió adelante”. Eso sí, la música nunca la dejó y siguió componiendo.

En 2010 resurge Ku-Minerva con el tema Lo echaste a perder y cambia su estilo girando hacia el pop rock. “Estaba ilusionada pero al final no funcionó”. “En el año 2017 se pusieron en contacto conmigo porque estaba resurgiendo el dance. Me llamaban a grandes festivales, y me di cuenta que el tren volvía a pasar y cogí ese tren. No tenía nada que perder. Escribí la canción Sin mirar atrás donde hacía un canto a cómo me sentí yo un día, que me habían roto completamente”.

Ku-Minerva en el año 2017 es madre. “Mi hijo Enzo es lo mejor de mi vida y es lo mejor que me ha pasado. Desde ese momento reinicié mi carrera musical yendo a grandes festivales y actuando junto a los más grandes”. Ahora Ku-Minerva tiene muchos proyectos en su cabeza y hace todo aquello que le apetece.

Ku-Minerva ocupa su tiempo entre su trabajo y la música. “Tengo un trabajo que me paga la hipoteca y los caprichos, ya que soy administrativa en una empresa de carretillas elevadoras. La música es mi pasión y me gustaría poder vivir de la música. Luego me encanta cocinar y hacerme mis cremas y mis jabones” confiesa la artista.