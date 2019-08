Juan Manuel Cidrón participa en un disco junto a Maurizio Bianchi y Saverio Evangelista

Juan Manuel Cidrón vuelve a la actualidad musical, ya que junto a los italianos Saverio Evangelista y Maurizio Bianchi acaban de lanzar el disco titulado Besoch Trauma. Los tres músicos en este trabajo discográfico en vinilo de lujo se hacen llamar Vértice.

Una fuerza colectiva formada por tres talentos de la música Industrial y experimental procedentes de diferentes puntos geográficos entre Italia y España. Son nada menos que Saverio Evangelista (Esplendor geométrico), Maurizio Bianchi (M.B.) y el almeriense Juan Manuel Cidrón.

El trabajo artesano y minucioso con el sonido es su punto en común para formar Vértice. Han tardado años en grabarlo y mereció la pena la espera. Exploraciones que se inspiran en el “ambient” etéreo, abstracto y emocional. El resultado son una serie de temas maravillosos y minimalistas, meditativos a veces, que progresan como un sueño melancólico.

Los sonidos fluyen lentamente, donde se encuentran líneas de piano repetitivas y manipuladas entre tonos de sintetizador y texturas oscuras que se distorsionan y tambalean. Cada miembro de Vértice procede de un pedigrí histórico y brillante dentro de la electrónica.

Bianchi es uno de los grandes pioneros de la música Industrial europea desde finales de los setenta en Milán. Saverio, desde Roma, se incorporó al grupo industrial de culto español Esplendor Geométrico en los primeros noventa, y Cidrón (Almería) es una de las figuras de culto dentro de la electrónica cósmica española.

Se trata de una edición de lujo de solo 250 copias que inaugura la serie Decay Music del sello Die Schachtel, con vinilo en tonos mármol de 180 gramos con funda interior y carpeta impresa que van dentro de una funda de pvc serigrafiada.

El almeriense Juan Manuel Cidrón se muestra feliz de esta experiencia junto a dos de los grandes de la música industrial a nivel mundial. “Un día conocí a Saverio Evangelista, luego vino a Almería y la conoció y quedó fascinado. A los dos años me llamó anunciándome que tenía un proyecto junto a Maurizio Bianchi, y quería que yo participara en ese trabajo. Me mandó material del que tenían grabado para el disco, yo grabé mi parte y tras mandárselo me mandó un mensaje escueto donde decía, magnífico”.

“Es un disco ambiental, muy profundo, es la luz y la oscuridad que tenemos dentro. Es un trabajo muy relajante y mi aportación se centra más en la cara B del disco. Son ambientes oscuros y luminosos del ser humano”, apunta Juan Manuel Cidrón.

El músico se siente muy orgulloso de esta edición en vinilo. “Es un disco que tiene mucho trabajo y una gran apuesta del sello discográfico. La aceptación está siendo muy buena, ya que hay lista de espera para adquirir este trabajo”, sostiene.

El artista como persona inquieta y creadora ya está preparando sus siguientes trabajos discográficos para los próximos años. “En el año 2020 aparecerá un disco titulado Materiales para la construccboración, centrado en la elaboración de elementos con madera donde me he centrado en las guitarras, otro tema se centra en las telas (textiles), otro en papel y otro sobre áridos. Esto saldrá el año que viene. Y preparo también un doble vinilo para el año 2022 centrado en el planeta, que ya tiene tres temas terminados de los cuatro que lo componen. Se titula SLG3. “ Es una visión de nuestro planeta desde otro mundo”, confiesa.

Cidrón tiene varios conciertos de cara al futuro, centrando parte de su vida en la música que le gusta hacer. “Este tipo de música se ha puesto muy de moda en Estados Unidos y en Europa y ahora hay más interés porque hay mucha más difusión”. Cidrón tiene una grandes agenda de actuaciones y compromisos.

En mayo de 2020 hará una retrospectiva, con un concierto en el Teatro Cervantes donde ofrecerá temas de varias series de las que ha compuesto durante estos últimos años.

Han pasado ya algunos años desde que Cidrón hiciera su primera maqueta que fue en 1976. La primera grabación fue en 1978 y el primer concierto en solitario tuvo lugar en 1981. “Desde niño me apasionaba esta música por los sonidos que emitía la radio de mi abuelo. Desde los 12 años estoy centrado en hacer esta música, aunque yo escuchaba mucho a Los Brincos, Fórmula V e incluso Karina. Luego con 10 años me pillé con Santana, Simon y Garfunkel y Led Zeppelin. A los 14 años me cautivó Emerson, Lake & Palmer y para mi son los mejores”.

Desde Almería, Cidrón es un talento veterano de la electrónica española desde los primeros ochenta. Su sonido se centra en los sintetizadores y los instrumentos analógicos, influenciado en sus primeros años por la Escuela de Berlín de los 70. Cidrón vive un gran momento artístico que aprovechará con seguridad.