Homenaje al actor Eduardo Fajardo de ‘Almería Western Museo del Cine’

La asociación Almería Western Museo del Cine rindió en su sede, ubicada en el Bar Ambrosio, un sentido homenaje al actor Eduardo Fajardo, el pasado sábado por su amplia y exitosa trayectoria cinematográfica, así como por el gran amor que siempre ha demostrado, hacia la tierra que le hizo grande como actor y donde decidió como residencia permanente, por la gran acogida de sus gentes, según él siempre ha declarado.

José Enrique Martínez fue el encargado de dirigir unas palabras en este homenaje, donde se descubrió una estrella a Fajardo, aparte de ofrecerle un diploma y una replica de dicha estrella. Diego Fernández, taxista del cine en Almería, acompañó a Fajardo y subrayó que “mi padre Diego tenía dos grandes amigos en el mundo del cine, como eran Paco Rabal y Eduardo Fajardo. Recuerdo que estuve llevando a Franco Nero en el taxi cuando vino a rodar con Fajardo”.

El veterano actor, por su parte, subrayó que “siempre he dicho que los actores tenemos cinco formas de ingresos, como son el teatro, cine, televisión, doblaje y la radio. Eso son los cinco caminos que todos los actores hemos tenido a lo largo de la vida. Creo que he practicado las cinco”.

“Al mundo del cine les debemos muchas cosas, como es el hecho de hacer esta reunión conmigo y yo con vosotros. Son muchos los años que me acompañan. El caballo ha sido para mi el mejor amigo. Siempre me ha gustado el trabajo del cine”, dijo.

“Las oportunidades que me dieron las supe aprovechar”, dijo Fajardo muy emocionado. “En los animales buscaba la psicología de mis personajes. He hecho 183 películas a lo largo de mi vida”, subrayó. “Hoy me siento como un niño grande entre vosotros”, apostilló. “No me olvidéis nunca, llamarme cuando me necesitéis, que yo estaré enseguida a vuestra disposición. Todos unidos seremos más fuertes siempre. Nadie es más que nadie. Os dejo mis sentimientos y mi corazón”, concluyó emocionadísimo.