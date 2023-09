Immortals of Aveum eleva la magia a otro nivel

La apuesta por ofrecer videojuegos que escapen de las modas y los cánones preestablecidos suele ser, en estos tiempos que corren, casi una utopía. Por eso, cuando Electronic Arts a través de EA Original, el sello con el que se editan juegos de estudios externos, anunció Immortals of Aveum, un shooter en primera persona que apuesta por el uso de la magia y que deja de lado los micropagos y su vertiente multijugador para centrarse de lleno en una elaborada historia de ciencia ficción, las esperanzas por disfrutar de algo diferente en este caluroso verano se dispararon.

Immortals of Aveum Género: Acción Lanzamiento: 22 de agosto Desarrolladora: Ascendant Studios / EA Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series Textos: Español Voces: Español Precio: 80 €

Ahora, tras haber disfrutado del juego durante una veintena de horas y ver desfilar los créditos, puedo afirmar que la propuesta ha superado todas las expectativas y que, de no haber sido publicado en el mismo año que colosos como Starfield, Zelda Tears of the Kingdom y Baldur´s Gate 3, estaríamos ante uno de los títulos que se posicionaría en la terna de los más galardonados de los diferentes certámenes internacionales.

Y no exagero si añado que en mi caso, se ha convertido en una de las grandes sorpresas por saber combinar a la perfección elementos tan dispares, a priori, como la magia entendida como un arma con munición, puzles, toques de rol y sinergias entre habilidades, multitud de secretos y una narrativa muy por encima de lo que se le suele exigir a un shooter y que, por momentos, llega a emocionarte.

Porque lo que a priori puede parecer un juego más de disparos en primera persona, en este caso con magia que se canaliza a través de unos sigilos que se acoplan en la muñeca, termina convirtiéndose en una intensa experiencia audiovisual que sabe muy bien interconectar un mundo abierto con diferentes territorios dentro del reino de Aveum a los que se puede viajar con teletransportadores, fomentar nuestras ganas de exploración con multitud de zonas para explorar a las que podremos acceder a medida que vayamos obteniendo nuevos poderes como un metroidvania y una rama de personalización de nuestras habilidades y de nuestro equipo bastante interesante y con mucho potencial para crear nuestra propia build o estilo de juego.

Yendo directos a la trama, nos encontramos en Aveum, un mundo en el que se libra una guerra entre dos grandes naciones por el control de magia mientras el planeta se va resquebrajando sin solución aparente. Allí gobiernan los magni que tienen el poder de utilizar alguno de los tres tipos de magia (azul, roja y verde) y los que no tienen ningún poder son los apestados de la sociedad. Jak, nuestro protagonista, es uno de ellos, pero tras un doloroso acontecimiento acaba floreciendo sus poderes de magni, siendo portador de las tres clases de magia.

Con estas bases, el estudio conforma una historia divertida, intensa, con giros esperados e inesperados y un final que deja todo abierto a la expansión de este mundo de fantasía y magia.

Por el camino deja un doblaje al castellano excelso, unas mecánicas de acción muy divertidas (cada tipo de magia hace daño a enemigos de ese color) con una gran variedad de posibilidades (lo de lanzar un látigo a los enemigos y rematarlos a un palmo de nuestras narices es épico) y un sistema de looteo y de mejora de nuestro equipo qaue incentiva a la exploración para recabar oro y materiales.

A destacar también su intensa banda sonora y, como apartado más cojo en lo técnico, su acabado visual. El juego renderiza desde una resolución 720p en PS5, plataforma en la que hemos probado el título, y pese a escalar a 1440p y correr a 60fps con alguna caída en momentos frenéticos, es poco nítido y afea el resultado final al ser en ciertos momentos molesto.

Pese a ello, cuenta con una gran dirección artística y un férreo empaque en su conjunto que le convierten en uno de los títulos más refrescantes de este abrasador verano por méritos propios. Utilizar la magia para derrotar hordas de enemigos y jefes finales bastantes exigentes nunca antes fue tan divertido. Por eso, lo de Immortals of Aveum es un must have que debe estar sí o sí en tu biblioteca de juegos.

Hemos realizado el análisis en PS5 gracias a un código que nos ha enviado Apple Tree.