La calle de las Tiendas vive una noche de música con cantautores y artistas

Almería celebró ayer el Día Europeo de la Música, dentro del Almería Summer Festival, que se conmemora cada 21 de junio. Hubo música en la Calle de las Tiendas desde media tarde hasta las 22:30 horas. Se trataba de una iniciativa coordinada por La Oficina Producciones y que contó con cantautores y otras formaciones. Entre otros, Brass Band Clasijazz, Víctor Guirado, Sensi Falán, Lumaga, La Troupe Insurgente La Nueve o Walter Rodríguez. A partir de las 20:30 horas se habilitó un 'micro abierto', para todos aquellos músicos y cantautores aficionados que quisieron interpretar una canción.

Aunque la cita estrella fue el concierto de Lori Meyers en la playa de El Palmeral, una actividad enmarcada en la conmemoración de su vigesimoquinto aniversario. Antes, y en el mismo escenario, actuaron The VibroWaves y Vinila Von Bismark. Estos dos conciertos se añadían como una fiesta del Cooltural Fest, que también repartió regalos y realizó sorteos en su photocall.

En la playa de El Palmeral, una vez finalizado el concierto de Lori Meyers, sobre la medianoche, hubo un espectáculo piromusical de luz y sonido en sincronización con los fuegos artificiales que se lanzará desde el Espigón de La Térmica y que se pudo ver a lo largo del Paseo Marítimo.

Vinila Von Bismark publicó el pasado mes de noviembre su segundo disco en solitario, 'Motel Llamado Mentira', el tercero si se cuenta 'The Secret Carnaval', junto a The Lucky Dados, de aroma cincuentero. Por su parte, The Vibrowaves es un dúo de rock formado en Valencia en 2016. Sus influencias navegan entre el rock, el hard rock, el blues y el garaje.

Pese a su juventud, ya han autoeditado y publicado varios sencillos, como Monster y My Love. Han sido finalistas del concurso de bandas Sona La Dipu, organizado por la diputación provincial de Valencia y han compartido cartel con bandas punteras como Fuel Fandango.