Recuerdo que hace 33 años entrevisté a Antonio Banderas en las minas de Rodalquilar. El actor malagueño rodaba en la zona la película Contra el viento de Paco Periñán. En esos días también conocí a Rosario Flores. Banderas que todavía no había dado el salto a Estados Unidos, se mostró muy auténtico, cercano y sobre todo, respondió a todas las preguntas. Ese día descubrí que Banderas es el actor más fotogénico que he conocido en mi vida. Recordamos cuando empezaba su carrera y estuvo en Almería para rodar la película de Pedro Costa basada en los hechos acaecidos en el Caso Almería. Le encantó Almería. Se hospedó en un apartamento en San José. Y no olvido aquella mañana que se bañaba en el Playazo de Rodalquilar por exigencias del guión. El Cortijo donde se rodó parte de la cinta sigue ahí.