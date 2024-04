Almería, 18 de abril de 2024. Estimado Piñeiro, la verdad que nunca fui fan de la serie que me comentas (esos berridos histriónicos constantes me sacaban de quicio) pero entiendo que fue de culto para muchas personas que siguen enganchadas a las revisiones como los Simpson. Pero sí, el sentimiento de hastío que expresas como aficionado es el mismo que notamos los profesionales de la prensa desde hace bastante tiempo. Que esto acabe pronto porque con el único aliciente de confirmar el descenso matemático la temporada se nos está haciendo eterna a todos, incluida la propia directiva, por no hablar de los jugadores. Al cuerpo técnico no lo incluyo porque el staff de Mel apenas lleva un mes al cargo. En el departamento de marketing debe haber gente aburrida porque, en efecto, las últimas publicaciones no están siendo muy brillantes. Turki igual debería replantearse también algún retoque en el área. El descenso traerá reajustes.