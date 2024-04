Londres, 18 de abril de 2024. Estimado Navarro, imagino que aunque no fueras fan de la serie, como yo, la frase del portero Emilio de Aquí no hay quien viva, “un poquito de por favor”, te resulta familiar. Es un ejemplo de cómo ciertas expresiones creadas en la ficción se pueden usar en nuestro día a día, en este caso para pedir respeto. Esta frase fue lo segundo que me vino a la cabeza cuando ayer vi el enésimo tuit del Almería en el que parece que se ríen de nosotros sin ningún pudor. Una de dos, o nos toman por idiotas o, lo que es peor, tienen cero sentido común y viven en una burbuja ajenos del sentimiento general de la afición. Vengo comentando esto desde hace meses. Entiendo que el club quiere tener movimiento en redes, y quizás su estrategia sea la de que se hable de ellos, aunque sea malamente. Pero es una falta de respeto y de tacto para una afición que está aguantando carros y carretas esta temporada y merece un mejor trato del que se le está dando. A mí ese tuit de me tocó las narices y me ofendió. Y a otros muchos aficionados también.