Ábalos ya tiene quien le escriba

RAMÓN Fernández Pacheco, alcalde de Almería, ha dejado de tener paciencia con el Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos. El primer edil, conciliador siempre, lo que no significa exigente, ha remitido una carta al máximo responsable de las infraestructuras de este país, en la que solicita una reunión en la que analizar la situación de las obras y proyectos que afectan a la ciudad de Almería, dependientes del Gobierno de España, que se encuentran "en desarrollo o esperan su puesta en marcha".

Entre los asuntos de interés a tratar referidos por el alcalde en esta misiva, se encuentran la rehabilitación de la Estación de Ferrocarril y su cesión a la ciudad; la llegada de la Alta Velocidad; las obras de integración ferroviaria o la conexión de la autovía A-7 con el Puerto.

Sobre la Estación, el alcalde recuerda que "estas obras, iniciadas en el año 2016, que deberían estar concluidas en febrero de 2019, actualmente están paradas", desconociéndose a fecha de hoy "los planes y plazos de ejecución de esta obra", promovida a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Evoca en esta actuación la pretendida recuperación para la ciudad de un inmueble, "de los más notables de la arquitectura ferroviaria andaluza y uno de los edificios más singulares, históricos y reconocidos con los que cuenta nuestra ciudad". Subraya, además, la "especial vinculación de losalmerienses con la antigua Estación" y alude a que su rehabilitación y puesta en valor como espacio cultural se convirtió en un "clamor popular", llegando el Gobierno de España a un "compromiso público" de ceder el inmueble a la ciudad una vez recuperado, todo ello después de "muchos esfuerzos y reuniones" mantenidas por el Ayuntamiento con el Ministerio.

Siempre muy correcto, el primer edil plantea en el escrito mantener "una fluida y productiva relación entre nuestras respectivas administraciones", emplazando en la solucitud de esta reunión al ministro para "analizar éste y otros asuntos comunes, entre ellos los plazos del Gobierno para la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad, las obras de integración ferroviaria o la conexión de la autovía A 7 con el Puerto".

"El interés común que ambos compartimos por ofrecer respuestas y el propósito dar soluciones a las necesidades de la sociedad almeriense me anima a solicitarle que dicho encuentro se pueda producir en el menor plazo de posible", concluye Fernández-Pacheco, quien ya espera fechas disponibles en la agenda del ministro para mantener dicho encuentro. Mucho me temo que hasta que no haya presupuestos no habrá respuesta. Y aún así va a ser difícil(ironía) encontrar fechas para hablar de obras necesarias para Almería, que están en la agenda del Ministerio, pero hay otras que parece que al señor Ábalos le rentan más. Quedamos a la espera