"¿Alfonso, lo de Andalucía va bien?"

Hace bien mi Juan (Espadas) en desconfiar del orégano con el que algunos pintan el campo de su futuro en el PSOE. Susana es mucha Susana, princesa roja del socialismo andaluz, faraona de la socialdemocracia, Mata-Hari de la izquierda andaluza y que ha dado difusión a los términos "canijo" y "nabo" en los coloquios de Andalucía, mujer morena, despierta que eres libre de tus cadenas. Mi Juan no debe confiarse ni un minuto contado por los relojes de todas las plazas de los pueblos que ella se recorre como turronera mayor del reino. Yo es que lo paso mal cuando Pedro Sánchez se encuentra en el Congreso de los Diputados con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, magnífico vicepresidente primero de la Cámara Baja que cuando viene por el Sur se viste como el que recoge las fichas de los coches locos. Los veo una y otra vez en el Canal 24 horas, que repiten los telediarios por la noche más que las procesiones de Semana Santa de 2019 en las teles locales. Y le doy a la moviola para leer los labios del jefe del Ejecutivo hasta que por fin me entero del diálogo.

-Alfonso, ¿lo de Andalucía está controlado? ¿Va bien?

Y mi Gómez de Celis, Seli para los sevillanos, le responde como el rey Juan Carlos le decía a Pujol la angustiosa noche del 23-F en la que todos los españoles adultos estaban como un pavo cuando oye el primer villancico.

-Tú, tranquilo, Pedro. Tranquilo.

¿Y si no gana mi Juan? Imagínense el terremoto. Ese Sánchez noqueado en Cataluña, Madrid y Andalucía. Cualquiera viene a Doñana a bañarse en las aguas de Matalascañas, presidente. No le van a querer ni los mosquitos modalidad tigre, no langostinos de los que le gustan a Juan Marín, sino los que te sacan la sangre en las noches de verano que parecen contratados por el SAS de monseñor Aguirre. Ay, si no gana mi Juan, la que nos quedaría por ver en Sevilla y desde Pulpí hasta Ayamonte. ¿A ver cómo vuelve Seli a recorrer esos pueblos de mi Andalucía, ahora que sale en Canal Sur casi más que Juan y Medio? Sería una catástrofe total, ¿verdad alcalde Toscano? Pedro Sánchez es grande si no muestra debilidad. Y la ha demostrado en las dos plazas principales: Madrid y Cataluña. ¡Sólo faltaría que perdiera fuerza en el fortín tradicional del socialismo? Mi Juan no puede prometer puestos en la Junta porque eso solo es facultad que tiene de momento Elías, un santo sin cofradía. Mi Juan tampoco controla Canal Sur, que es cosa de Ciudadanos. Mi Juan, pues, tiene que acertar más que el que lanza las bolas en la carrera de camellos. Y camellas.