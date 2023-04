El jueves fuimos en pandilla a la Universidad de Almería para acompañar a uno de los nuestros, Juanjo Durán, que fue homenajeado con la Medalla de la Facultad de Economía, su más alta distinción. Se la entregaron en el acto de inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Que por cierto, ha quedado precioso, contrastando ventajosamente con los viejos bloques de ladrillo visto que tanto se prodigaron en Almería, incluso junto al mar. Nos ha sorprendido el poco espacio que le dedican los medios locales al notable almeriense, una figura de fama internacional en su ámbito de la economía de la empresa. Algunos ni lo nombran, y la nota de prensa de la propia UAL le dedica una escueta línea. No pretendemos que se debería citar su curriculum, ni siquiera resumido, porque ocuparía varias páginas. Resumiendo para que nos quepa aquí: hizo el Master of Business Administration en la Universidad de Indiana (una de las siete grandes de USA). Es catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid y era decano de su Facultad cuando le fue encargada por la Casa Real, junto a Fuentes Quintana, la formación sobre economía y empresa del entonces príncipe Felipe. Quien, por cierto, el mes pasado lo citó en su discurso cuando visitó "su" UAM. Varios de sus 22 libros son utilizados como texto en algunas de las más prestigiosas universidades del mundo. Fue fundador y director del Centro Internacional Carlos V. Ha presidido, sin ser exhaustivos, la European International Business Academy, la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa, o la Fundación Hispano-Rusa Alexander Pushkin. De esto último tuvo la habilidad de dimitir antes de que se le fuera la olla del todo a Putin.Si el laujareño (aunque Paterna del Río también lo reclama como hijo) Juanjo Durán hubiera montado un hotel con SPA en las Bahamas, o diera clases de surf en la playa de Waimea, le habrían dedicado un programa televisivo de quince o veinte minutos en "Españoles por el mundo" y "Andaluces por el mundo". Y no digamos si hubiera colocado un reguetón en la final de los Grammy; eso le hubiera valido al menos una calle y sería hijo predilecto de Laujar, Almería, Andalucía y la Humanidad. Pero como se ha quemado las pestañas por la ciencia y su difusión, con una línea en una nota de prensa va que se mata. Eso sí, en cuanto mandemos esto al periódico le (nos) vamos a dar un homenaje en el Montenegro, su taberna preferida.