Alquilar a los del Tsunamic

Ahora que, gracias a la Ley de Amnistía, por fin va a haber en este país concordia, reconciliación, armonía, hermandad, fraterni…

--Perdone, si el Gobierno no presenta los Presupuestos, que es, por cierto, una obligación constitucional, aunque ya sabemos por dónde se pasan algunos la Carta Magna, es porque ahora mismo los indepes catalanes, además de los vascos, no los votarían. ¿Qué parte de la reconciliación es la que yo no he entendido?

¿Pretende usted chafarme el artículo? Que se lo explique Patxi López, o ponga un tuit a Óscar Puente y seguro que le contesta, sobre todo si le llama guapo. ¿Por dónde iba?… Decía que como ahora estamos en pleno reencuentro y buen rollito, a ver qué van a hacer los de Tsunamic Democràtic y los CDR sin romper escaparates, quemar contenedores, ocupar el aeropuerto, organizar batallas campales en las calles, intentar echar cuatrocientos litros de aceite al paso de la Vuelta Ciclista… Es decir, pura libertad de expresión, cada uno se expresa como sabe. Al tener que interrumpir su actividad, van a sufrir un ‘mono’ considerable, y creo que podríamos ayudarles al mismo tiempo que ellos nos ayudarían a nosotros. “¿Digui?”. “Sí, bon dia, verá, llamo desde Almería, es que tenemos aquí una serie de reivindicaciones, y por las buenas no nos hacen ni puto caso… ¿Qué? No, no queremos independizarnos. Sólo exigir que el AVE llegue en 2026, como nos prometieron la última vez, que el Gobierno luche contra el narco en nuestras playas, o que por lo menos el país se entere de las narcolanchas que invaden las aguas de Cabo de Gata y, si me apuran, que Estados Unidos limpie Palomares. ¿Ustedes alquilan batallones?… Sí… sí… ¡No, hombre, no haría falta que nos destrozaran la ciudad, collons, no queremos espantar a los turistas, ahora que tenemos el MUREC! Sí, ya sé que si no matan a nadie, aunque descalabren a diez o doce policías, no es terrorismo, pero… ¿Que si tenemos aeropuerto? Claro, y se podría ocupar: aunque ahora ya es temporada de verano, no hay, ni de lejos, tantos vuelos como en el del Prat y con suerte no se cancelaría ninguno... Ya, lo de Palomares es mucho pedir, pero que Albares dé la tabarra en Washington en sesión continua, que no salga de allí… ¿Cómo?¿Cien mil euros la hora? ¡Qué caro! ¿En promoción no tienen nada? ¿Alguna oferta de lanzamiento?”...