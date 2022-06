Anglicismos como eufemismos

Buena parte de la ciudadanía necesita sentirse segura ante la invasión de inmigrantes ilegales. Se refieren a personas con nulo capital económico que vienen a quitarnos los trabajos más indeseables. Los demás se llaman extranjeros. Con estos no hay reparo, aunque vengan a llevarse las plusvalías de nuestro insumo. Tampoco tememos a las invasiones educadas que tienen que ver con nuestra debilidad intelectual.

Por eso, seguro que eres capaz de añadir alguna palabreja más a estas ochenta y tantas que he listado, sobre la marcha, y que nos aparecen, de forma completamente innecesaria en nuestro día a día: abstract, por resumen; aerobic, que la RAE ya propone tildada; back-up, por copia de seguridad; back-stage, por entre bastidores; blog, una página electronica; brain-storming, por lluvia de ideas; break, por descanso; bulling, por acoso; cash, por dinero en efectivo; casting, por selección; casual; catering, por suministro de comida preparada; celebrity, porque queda major que celebridad; chat, porque chatear ahora es otra cosa; checking, p'a no perder el avión; cheese cake, porque pastel de queso…; chic, queda genial; chips, porque patatas a la inglesa…; closet, porque el armario queda para otras cosas; coaching, eso sí que es preparación; community manager; cool, queda muy fresquito; delicatesen, ay los manjares; delivery; denim, los vaqueros ya quedan viejos; DJ, ¿mejor que pincha discos?; e-book; e-mail, por correo-e; fair play; fast-food, por las prisas…; feed-back; feeling, cuesta hablar de sentimientos…; fisting, muy demandado en ciertos círculos; fitness; followers, esos fieles seguidores; footing, como ir con Snoopy; freelance; gamer, porque jugar es muy serio; hastag, por indexar; haters, los anti-followers; highlights, queda muy brillante; influencer, aunque no lo sean; input, porque factor productivo…; internet…, ¡pongámosla entrecomillada o en cursiva!; like, a mí no me gusta; link, te enganchas como puedas; lobby, esos sí que pueden; look, por aspecto; lunch, ¿en vez de aperitivo?; marketing, por mercadotecnia; meeting; mind fulness; on-line, por estar en línea; output, paper, muy culto para universitarios; parking, password, phishing, pic-nic, piercing, play-off, post, reality, rider, royalty, running, sandwich, scouting, self-service, shopping, shorts, single, spoiler, snorkel, stock, stop, swinger, tablet, test, vintage, web, weekend y zapping.