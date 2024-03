¿de qué se habla en los parlamentos regionales? Según se ve en las televisiones, parece que tratan más de asuntos que no les competen que de los verdaderamente importantes para las comunidades. Parece que los temas nacionales les ocupan mucho más que los temas autonómicos. Siempre me llama la atención que en la Comunidad de Madrid se hable más de Pedro Sánchez, de la Amnistía, del caso Koldo o de Ayuso –por referirme a noticias recientes– que de vivienda, agricultura, servicios urbanos, carreteras o agua. ¿Es que no tiene problemas la Comunidad de Madrid? ¿O es que coinciden con los de la totalidad de España? Más bien, creo yo, se usan los asuntos nacionales, propios del Congreso y el Senado, para ocultar los de la región. ¿Y en Andalucía? Cuando se quiere dar carnaza a la prensa afín a los que gobiernan o rellenar espacios que deberían dedicarse a temas regionales, se recurre también a la actualidad política –rara vez económica, como no sea perjudicial para el Gobierno central– que resten importancia a los problemas de la Comunidad. Es como si Andalucía no los tuviese con el gobierno del PP. Es el mensaje –subliminal, bajo cuerda– que se quiere transmitir. Andalucía parece la Arcadia feliz, donde nunca pasa nada de relevancia. Canal Sur se llena de programas de viajes, de paisajes, de toros y caballos, de turismo, de gastronomía –¡qué hartura ya de cocineros, de tapas gourmet y de recetas de la abuela!–, para no hablar del encarecimiento del aceite, de los narcos de Barbate, del paro juvenil, de la falta de vivienda, de los freseros que asedian Doñana, de la agricultura intensiva, de las cooperativas exportadoras, de la carestía de la vida, de los autónomos, de llenar piscinas para los turistas y no para los propios andaluces, de… Hay tantos asuntos que tratar en las sesiones del Parlamento de Andalucía que les faltarían días, meses, años a sus señorías para resolverlos debidamente. Pero no. Cada vez que sale Bonilla en la tele es para hablar de Pedro Sánchez, de la Amnistía o de lo que sea, de todo menos de lo que atañe a la región directamente porque los problemas los tenemos dentro, no todos nos vienen de fuera. Por no hablar del sempiterno victimismo de “el Gobierno nos roba”, que tan querido ha sido siempre para los gobernantes andaluces. Ya es hora de exigirles que resuelvan “lo nuestro”, que se dediquen a lo que nos interesa. Eso se hace con votos