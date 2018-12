Las ausencias en el voto socialista se explican,por la imagen de fontanera y manipuladora que tiene Susana. Nadie se creyó la erupción de "amor eterno" entre Pedro y Susana.

Nadie ignora que la "fontanera del Guadalquivir" no ha dejado de tener como meta La Moncloa. No ha cejado en su intento a pesar de que su comportamiento era prejudicial para la imagen de unidad del Partido en su conjunto. A pesar de que la militancia, con dignidad y sabiduría la achicharró en las primarias.

Sería injusto e insensato pensar que los ausentes estaban castigando la filosofía del partido de Pablo Iglesias (senior). Lo que han castigado ha sido la filosofía politica de "la fontanera del Guadalquivir", su obsession con La Moncloa, su desprecio por la salud del Partido Socialista al que tanto deben los pueblos de las Españas.

No hay demócrata inteligente que no piense que mas de ocho años en el poder es nefasto para los partidos. Cuando ocupan el poder solo tienen tiempo para solucionar los problemas del día a día. El poder prolongado crea situaciones de clientelismo, de amiguismos, de favoritismos que destruyen la credibilidad de los partidos y de la casta política. Cuando están en la oposición es cuando los partidos pueden y deben reflexionar. corregir errores de la actividad del pasado reciente y meditar sobre cual debe de ser la filosofía política,del futuro. El electorado de la derecha no perdonaría a Ciudadanos impedir que gobierne una alianza de la derecha. Solo los perdonarían si gobiernan ellos. La sola forma de impedir que PP y Vox gobiernen es ceder el poder, como mal menor, a Ciudadanos con el apoyo socialista. De este modo se tendría la oportunidad de una cierta influencia sobre las decisiones futuras del gobierno y también, mas importante, tener tiempo para reflexionar y permitir que sangre nueva reemplace a los responsables de la debacle presente. Se acusa a los generales de luchar siempre las batallas de la última guerra. En la historia son muchos los ejemplos de victorias de ejércitos, inferiores en número, que ganaron porque supieron innovar.

La táctica de preguntar puerta a puerta está obsoleta, nadie se cree lo que lee en los programas, porque casi siempre nunca se cumplen. La nueva moda es la táctica del megáfono, de los eslóganes y el ultimo berrido es la fiebre infecciosa de usar el telefonino.

En el future la supervivencia y la eficacia de La Política está particularmente en La Honestidad, en el "Espirítu de Servicio", en suma, en la "Etica Protestante del Trabajo"