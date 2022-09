Sin duda alguna, Cecilia Domínguez Luis, Premio Canarias de Literatura, es una de las autoras más importantes para entender el trabajo literario que se está llevando a cabo en el archipiélago canario. El escritor y poeta Pedro García Cabrera escribió sobre la autora: "Estos objetos no están al servicio de nadie; no son cuerpos ocupando lugar, acomodados a un destino utilitario. Todos estos objetos de uso común, que se mueven en torno a las necesidades de las personas, conservan la profunda lejanía del cosmos, de la soledad, al saltar sobre su propia materialidad, abriendo su abstracta pureza no sorprendida, viviendo tan al fondo de su penumbra, que ni la luz ni la sombra pueden dar con su elaborada independencia. Ninguno de estos objetos renuncia a su misión, reniega o se lamenta de ser lo que es, pero reivindica su soledad última, la que ni siquiera se aposenta en ningún sueño".

Su compromiso con la literatura y el estrecho contacto con la escena cultural de Canarias y España, ha mantenido Cecilia Domínguez Luis como una persona activa e involucrada en la creación de un contexto cultural dinámico, diverso y de máxima excelencia.

En su discurso de aceptación del Premio Canarias de Literatura, Cecilia Dominguez afirmó en 2015: "La cultura no puede ser individualista, sino una unión de diferentes voces, de hombres y mujeres, que tienen como objetivo la libertad y la unión de los pueblos." Esta concepción del quehacer literario la acompaña en toda su obra y en su labor como gestora cultural durante todos los años que trabaja en Canarias y donde quiera que vaya por un acceso a la cultura y a la literatura sin cortapisas y trascendiendo fronteras.

Cecilia Domínguez tiene siempre puesta la mirada, en su literatura, la idea del viaje. Viajes en los que no desaparece el ansia de regreso aunque en la travesía está el contexto para construir el significado de lo andado. La visión del mar y la relación de la escritora con él son también fundamentales en su concepción de lo que se mueve y lo que permanece detenido. Cecilia Domínguez Luis, es, en suma, una voz, que aunque no reniega de las influencias que la atraviesan, es una voz única que no se pliega a una moda o una corriendo, sino que se sitúa en el mundo desde su singularidad, David Guijosa dixit.