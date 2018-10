Con la Constitución

Una cosa es hacer oposición y otra muy distinta estar las veinticuatro horas que tiene el día tratando de deslegitimar a un gobierno sin obtener resultado alguno. Lo digo por el comportamiento del PP y Cs. Qué manera de perder el tiempo. No tengo la menor idea de cuándo convocará elecciones Pedro Sánchez, pero de lo que estoy seguro es que no lo hará por el clamor con que se lo reclaman sus adversarios. Por más que traten de derrocarlo a voces, el Presidente sabe que está ocupando el cargo con absoluta legitimidad, tras la moción de censura prevista en el artículo 113 de la Constitución que presentó el PSOE y que obtuvo la mayoría absoluta de la Cámara. También sabe que, por más que tilden de comunistas, separatistas, filoetarras, o cualquier otro apelativo para vetar a los parlamentarios que votaron a favor de la moción de censura, se trata de diputados españoles elegidos por ciudadanos españoles, que se reconocen como tales desde el momento que se someten a lo establecido en la Constitución Española para participar en unas elecciones al parlamento español, (aunque con palabras huecas renieguen de su españolidad). Por si alguien tiene dudas cito el párrafo 5º del artículo 68 de la Carta Magna "Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos". Haciendo oídos sordos a la charanga, el Gobierno está cumpliendo la función que le corresponde de elaborar unos presupuestos, según se establece en el art. 134 de la Constitución, negociando su contenido con otros partidos, cuya aprobación en pleno es necesaria para su puesta en vigor. Que lo consiga o no depende de la decisión que los partidos adopten, de subir el salario mínimo a 900€ y otras medidas sociales, para lo cual es preciso el incremento de algunos impuestos, como el IRPF a las rentas superiores a los 130000€. Con Podemos se ha llegado a un acuerdo y con los nacionalistas está por ver. Lo que ya hemos visto es la respuesta del PP y Cs que han montado en cólera y, ante semejante atropello, nos recomiendan que compremos una bandera española y la coloquemos en los balcones el día de la hispanidad, que con eso salvaremos a España de los males que se avecinan si Pedro Sánchez sigue en el Gobierno. Mucho me temo que por ese camino los agitadores poco van a conseguir, los abucheos con banderas al viento hacen ruido pero no parece que produzcan efectos en un presidente que gobierna con la Constitución en la mano.