Hay gente para todo. Ahora resulta que la actriz Gwyneth Paltrow y la supermodelo Cindy Crawford tienen una persona que les elige los libros que decoran sus casas. ¡¡Me quedo de pasta de boniato!! A estas personas se les llama midlife. Dice la prensa británica que esta profesión existe y está bien pagada. Se trata de alguien que decide qué libros quedan bien en las estanterías de una casa. En una casa cualquiera, como la suya o la mía, no es tan complicado comprar unos cuantos libros para decorar una librería después de leerlos. En muchas casas se ven colecciones de enciclopedias, de arte o de literatura para que ocupen huecos de una librería. Me comentó un amigo que conoció a alguien que los compró por metros. Quienes compran libros para decorar no los leen, por supuesto. Un curador de libros no es un reparador de libros. Incluso existe la aberración de tapas de libros huecos para decorar. En otro orden de cosas… los asesores en general, que en la España de pandereta, se está imponiendo la denominación coaches, abundan más que las setas.