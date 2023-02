El cambio de modelo de la sanidad pública que pretende llevar a cabo Moreno Bonilla ya está en marcha. Y esto no es una opinión, se empezó a gestar hace meses a través de un decreto que pretende poner en manos del sector privado la atención primaria, así como los equipamientos públicos pagados con los impuestos de todos los ciudadanos. Ese cambio de modelo nos va a salir muy caro, o mejor dicho ya nos está saliendo muy caro. La Junta gastó en 2022 un 20% más en los conciertos con la sanidad privada, a los que destinó 111 millones más de lo presupuestado inicialmente. Pero no es solo una cuestión de cifras, que también; estamos hablando de algo bastante más grave, del derecho al acceso en igualdad a la sanidad pública que tenemos todos, que es lo que se está poniendo en juego.

Moreno Bonilla está copiando un sistema muy parecido al de Madrid que tan nefastos resultados está dando y con el que se va a pagar 16 veces más por una consulta privada, en lugar de emplear esos recursos en la sanidad pública. Si no se dota del personal necesario al sistema andaluz, nos seguiremos encontrando con situaciones como las que vivimos a diario en nuestra provincia, con listas de espera quirúrgicas o para el especialista que no han dejado de crecer desde que gobierna el Partido Popular.

En esta tesitura, hospitales como el de Roquetas de Mar puede ser uno de los primeros afectados por ese cambio de modelo cuando se abra si el PP sigue manteniendo esa idea de que la privada entre también a esas instalaciones y haga negocio con lo que es de todos.

Los socialistas estaremos vigilantes para que este hospital no caiga en manos de la privada y no permitiremos que vuelva a ocurrir lo que ya pasó con la apertura del Materno Infantil, que provocó el cierre del hospital de la Cruz Roja y el traspaso de toda su plantilla. Este trueque permitió al Gobierno de Moreno Bonilla no firmar ni un solo contrato nuevo. Garantizar una plantilla propia para este hospital no solo es una decisión de sentido común, sino que supondría aliviar, por otra parte, las largas listas de espera que tiene el de Poniente, en El Ejido, o el de Torrecárdenas en la capital. A Moreno Bonilla ya no le queda otra a estas alturas que explicar claramente si pretende implantar el modelo de Ayuso o defiende la sanidad pública, universal y de calidad. No se puede sorber y soplar a la vez.