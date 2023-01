Usando el tópico, puedo decir que algunas fechas se me han quedado grabadas de forma especial, y una de ellas es el curso 70-71 en la Universidad de Granada. De éntrelos sucesos de dicho curso, esta mañana me ha venido a la cabeza que en ese curso me compré un libro encuadernado en rústica, pero que rústica, de don Sixto Rios.

Don Sixto, el Maestro de la Estadística española, le llamaban entonces los de su gremio, era respetado como tal. Ahora, no sé si para bien o para mal, la figura del Maestro ha desaparecido de la Universidad española, y lo más parecido que existe es el Director de grupo de investigación, pero ese es otro tema.

A lo que iba, he recordado a don Sixto al escuchar en la radio las cifras de final de año de "un montón de porcientos" sobre paro, seguridad social, inflación, y no sé qué más, en los que, mientras los estaban calculando, han hecho algo así como "cambiar las reglas de juego a mitad de partido". Por lo tanto, que se guarden sus índices donde les parezca oportuno, que yo digo como el soldado: ¡que se jo... el sargento, que yo no como rancho! Pero lo que si me duele mucho es ese ninguneo a don Sixto Rios.