“sin Sin libertades somos un rebaño pastoreado por hienas”. Estas son palabras del filósofo, ensayista y jurista Antonio Escohotado (Madrid, 1941-Ibiza, 2021) Somos ciudadanos y sociedad civil. Recordemos que civil viene de civismo.

Clara Campoamor, abogada, escritora y política (Madrid, 1888-Lausana, Suiza, 1972) escribió “La libertad se aprende ejerciéndola”. El próximo domingo 23 de julio los españoles acudiremos a la urnas para elegir a nuestros representantes en el Congreso y el Senado. Votaremos para decidir quién será el presidente del Gobierno que tendrá la responsabilidad de nombrar a los ministros del poder ejecutivo.

¿En qué condiciones llegamos a estos comicios? Pensando en la trayectoria de la grey política española, no sólo en los últimos y decadentes cinco años, sino desde 2004, me viene a la memoria Séneca (Córduba, provincia Bética Hispania Romana, 4 a. C.- Roma., 65 d.C.) “A algunos se les considera grandes porque también se cuenta el pedestal”. Séneca conoció a Calígula, Claudio y Nerón. Seguramente esas experiencias le llevaron a defender que la actividad política era una obligación de todo ciudadano. Tres presidentes hemos tenido desde 2004. Sin olvidar la aparición de los castrochavistas morados que quieren, pero no pueden abolir la democracia en ambos lados del Atlántico.

La maldad del príncipe de Delcy Rodríguez, inició el desmantelamiento del proyecto político democrático de la Transición. Instauró en su partido un proceso sectario para abandonar la socialdemocracia y dar vida a los totalitarios nacionalistas vascos y catalanes. Trató de sumirnos en la ignorancia enfrentándonos.

Los españoles no apoyamos semejante cosa. De modo que votamos otro presidente que resulto lánguido e irresponsable. Gobierno acomplejado y taimado. El tercero, ahijado del primero. Un Nerón sin arpa nos ocupó la Moncloa a lomos de una conjura de necios que pretenden fulminar la Nación española y la Constitución de 1978. El pistolero apodado “el gordo” dice: “Nosotros tenemos a doscientos presos dentro y esos tienen que salir”. Miguel Ángel Blanco, los asesinados por ETA, no pueden salir de la tumba donde los enviaron estos criminales.

Antes que las luchas partidistas está el pensamiento político y el respeto a la igualdad de todos los españoles ante la Ley. Conocer en libertad nuestra historia milenaria. Por eso estas elecciones son cruciales.