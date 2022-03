T IENES un amigo muy desanimado. Está pasando una mala racha personal. Ha salido de una relación de pareja tóxica, perdió el trabajo hace un mes y se acaba de enterar de que un familiar suyo está gravemente enfermo. Ante esta situación, ¿qué harías? ¿llevarías, sin más, a tu amigo a una sala con otras personas totalmente desanimadas? ¿o más bien le darías tu apoyo, le animarías, le darías todo clase de estímulos, entretenimiento, le ayudarías a buscar trabajo, pasarías tiempo con él?

Tienes una hija absolutamente desmotivada hacia los estudios, el aprendizaje y cualquier tipo de actividad, incluso fuera de la escuela. Solo tiene interés en las relaciones sociales, pero tampoco tiene un grupo de amistades muy amplio y si no sale a la calle, no le importa. ¿Irías a la escuela a pedir que llevaran a tu hija a un grupo con otros niños y niñas totalmente desmotivados? ¿irías a pedir que le exigieran menos, porque tu hija no da para más? ¿o hablarías con ella para intentar darle ánimo y motivarle? ¿buscarías actividades y estímulos para intentar que se enganchara a alguna actividad de aprendizaje, del tipo que fuera? ¿le intentarías hacer ver la parte más bonita y la importancia del aprendizaje? ¿le "apretarías" en el mejor de los sentidos, dándole o buscando apoyo fuera de la familia y la escuela, si fuera necesario? ¿le dirías que "sí puede", o le dirías que "nunca llegará a nada"?

Quizá ni siquiera sepas que desde hace muchos años existen programas de enriquecimiento curricular para chicos y chicas con altas capacidades. Estos programas se basan en la idea de que para estos chavales no es suficiente con lo que aprende la mayoría, sino que necesitan muchos más estímulos, profundizar en sus propios intereses, buscar otras maneras de aprender, otras temáticas… Y seguramente sabrás menos aún que desde hace al menos 50 años se están aplicando estos mismos principios para el alumnado en situación de desventaja, con gran éxito.

No solo los estudiantes, sino las personas en general necesitamos una vida rica en todo tipo de experiencias, alguien o algo que nos motive, que nos haga ver cómo se puede disfrutar, aprender, avanzar… que nos lance claramente el mensaje de que podemos llegar donde queramos y nos eche una cuerda cuando nos estamos ahogando. Estos programas existen y están llegando cada vez a más y más escuelas. Enriquecimiento, es la palabra clave.