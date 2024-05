El epílogo es la recapitulación de lo dicho en un discurso o en otra composición literaria. Última parte de una obra, en la que se refieren hechos posteriores a los recogidos en ella o reflexiones relacionadas con su tema central (Diccionario de la Real Academia Española) Temas centrales de Ciudadanos: “Preferimos ser útiles que creernos importantes. Cs ha llegado a la política para servir a los ciudadanos. El pluralismo político ha venido para quedarse. Porque hay que regenerar nuestro sistema democrático. Para Cs la educación está en el eje de cualquier proyecto sensato para un país” (Revista Ciudadanos. Nº 1, 2017) Volumen editado tras la IV Asamblea General celebrada en el Teatro Municipal de Coslada, Madrid, los días 4 y 5 de febrero de 2017. El resultado de Ciudadanos en las elecciones autonómicas de Cataluña, escribe un triste párrafo en su largo epílogo. En 2017 logró una hazaña homérica ganando los comicios catalanes. Obtuvo 1.109.732 votos. 36 escaños. En 2024 la formación política naranja ha desaparecido del Parlamento de Cataluña. 21.000 sufragios. Pudo ser la formación política que liderara la regeneración de la educación y la cultura en España. Que contribuyera ejemplarmente a la reconstrucción de la Nación española y de su sociedad civil. De los españoles como sujeto político. “Tenemos una gran ventaja y es que mantenemos algo que forma parte de nuestra naturaleza, que es la sociedad civil. Cada vez más gente cree en un nuevo proyecto que una a los españoles en torno a la libertad, la igualdad y la solidaridad” (Revista Cs. Nº3, 2019) También pudo participar decisivamente en el combate de la perversa “Leyenda Negra” contra la Hispanidad. ¿Cuántas veces escuchamos en los discursos de sus responsables que no había que tener miedo al talento? Que la corrupción había que combatirla con decisión. Infinidad. Pero los hechos no acompañaron a los discursos. No vivían en armonía con los pensamientos escritos en los estatutos y los valores del partido. Confié en este proyecto político. Valoro las experiencias vividas. Participé como compromisaria en la IV Asamblea, en la Ponencia de Valores. Presenté una enmienda que fue seleccionada para el debate, sobre cultura política, educación y corrupción. Los meses previos, aquellos dos días, los recuerdo con dolor. También con gratitud, porque fue toda una experiencia sobre la que pensar.