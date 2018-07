¿Existen los Marcianos?

Iker Casillas ha reconocido, y eso le honra, una cantada mayor después de manifestar, en su cuenta personal de Twitter, que no creía en la presencia del hombre en la Luna, ahora que está cerca el medio siglo -madre mía, cómo pasa el tiempo- del viaje del Apolo 8 que entró -dudas aparte- en la órbita lunar el 24 de diciembre de 1968, tripulado por Borman, Lovell y Anders, alineación que no es de centrocampistas de fútbol, sino de los antecesores de un nuevo y flamante ministro, Pedro Duque, que algo debe saber de la cuestión -dícese de la astronáutica, que en el ministerio lleva poco tiempo en órbita-

Una cena con amigos no habría de ser, aunque para las redes sociales que se agitan con la intimidad sí resulte muy a propósito, asunto de interés público. Pero el admirado guardameta español -al que los pequeños querían como hermano mayor y los padres con hijas como yerno favorito-, acostumbrado a la retransmisión de los partidos, anuncio en Twitter que andaba de cena con amigos y, en la tertulia, vino al comentario la certeza o no de que el hombre hubiera llegado a la Luna hace ya medio siglo. Cientos de miles de votantes han participado en una votación al respecto y como el grado de influencia tiene marcadores en la red, el recuento es notorio: 4 000 comentarios recibió el tuit, con casi 2 000 reenvíos y 3 600 "me gusta". El ministro Pedro Duque, cuya cuenta en la red expresa su calidad de astronauta, ha participado en la discusión informal, con una máxima algo categórica: "Los hechos no cambian opine la gente lo que opine". Norma o sentencia que vendría a pelo para aplicarla a las disquisiciones sobre la memoria histórica. Aunque el astronauta ministro -primero la condición sustantiva- no pensara en ello, sino en la incuestionable evidencia de que tres colegas suyos llegaron a la Luna sin volverse lunáticos en el empeño. Ante este estado de las cosas, como acaba de descubrirse la existencia de agua líquida en Marte, donde podrían encontrarse microorganismos precursores de la vida, no sería descabellado, sobre todo en el tono distendido con que Castillas quiso abrir la cuestión lunar, preguntar en la galaxia de las redes sociales sobre la existencia de los marcianos. A tal efecto, para animar la fruición tuitera, cabe indagar sobre qué terrícolas parecen alienígenas disimulados. Y puede que hasta el ministro tenga secreta constancia de algunos por su nuevo quehacer.