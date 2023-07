Eeste mes de julio, se ha cumplido el primer aniversario de la muerte del historiador Fernando García de Cortázar (Bilbao, 4 de septiembre de 1942- Madrid, 3 de julio de 2022) Aquel día el periodista César Cervera le dedicó un articulo donde hizo una semblanza clara y concisa sobre su personalidad y extraordinaria obra. Podemos leer en el titular: “El gran historiador que reconcilió a los españoles con su pasado”(www.abc.es) Continua “Una voz valiente contra la barbarie etarra. Fernando García de Cortázar, el historiador y escritor todoterreno que abogaba por reconciliar a los españoles con su pasado, falleció ayer a los 79 años tras una vida dedicada a la fe católica, la investigación histórica y el amor a la cultura”. Era licenciado en Filosofía y Derecho. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea y en Teología. Su vocación religiosa lo llevó a la Compañía de Jesús. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto. Nos decía “Yo pienso que la historia si es la reina de las humanidades. ¿Como creo que lo es? Pues es una reina hermosa y no zarrapastrosa. Y tenemos los historiadores que hacer un esfuerzo por comunicar bien, y por comunicar con belleza lo que es el objeto de nuestro trabajo, en mi caso, España”. Ricardo García Cárcel, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, gran amigo de F.G. de Cortázar, le llamaba ‘Fernando I, el Batallador’ porque “Fue el hombre que más luchó a lo largo del último medio siglo por la batalla cultural en favor de España, de su historia. Una batalla contra el adanismo, la mitificación de la historia y la tendencia cada vez más extendida de que España fue un invento de Franco”. El 3 de marzo de 2022, en el Ateneo de Santander, presentó su último libro titulado “Paisajes de la Historia de España”. Los españoles, en realidad todos los hispanoamericanos, andamos viviendo de espaldas a nuestra historia. O lo que es peor, falseándola y maltratándola presos de leyendas negras e imposiciones ideológicas que atentan contra la deontología profesional de historiadores y humanistas. Hoy no sabemos afrontar la política porque no conocemos nuestra historia. No sabemos poner en valor su valiosísima experiencia. Nos recordaba F.G. de Cortázar en la hermosa Santander; que el gran poeta y dramaturgo alemán Goethe decía que el Camino de Santiago es el que crea Europa.