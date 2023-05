Si hay algo que caracteriza a los gobiernos del PP en las grandes ciudades de nuestra provincia es su falta de ambición y de compromiso con sus ciudadanos, a los que trata como meros espectadores de una mala película que ya conocen y cuyo proyecto para futuras entregas está completamente agotado.

En Roquetas, su actual alcalde gobierna desde 1995 y en todo este tiempo ha sido incapaz de resolver cuestiones tan ordinarias como la de poner en marcha un servicio público de autobuses urbano. Es incomprensible que un municipio de más de 100.000 habitantes se encuentre en esta situación y que una de las preocupaciones del aspirante a la reelección sea en estos momentos hormigonar gran parte de una rambla.

Este es el problema, o al menos uno de los muchos que arrastra la derecha por su incapacidad para poner en marcha un proyecto de ciudad que haga la vida más fácil a sus vecinos y vecinas, que es de lo que se trata. No parece que proponer un parque acuático, como ha hecho la candidata del PP de Almería, o llevar a cabo la barbaridad que ha proyectado en la rambla de San Antonio su homólogo en Roquetas, sea en estos momentos una prioridad para alguien; sobre todo si ambas ciudades siguen teniendo unas carencias tan grandes en otros asuntos de calado, como pueden ser la vivienda, el empleo, la limpieza o el mantenimiento de las escasas zonas verdes.

En El Ejido, las cosas siguen igual desde hace años, y ese ‘igual’ es sinónimo de estancamiento. Solo hace falta pasear por sus calles para comprobar la dejadez en la que se ha instalado el municipio por la desafección y el aumento de la brecha social, que está llevando a muchos de sus vecinos, especialmente a los más jóvenes, a marcharse a otros lugares por la falta de oportunidades para un empleo cualificado, una vivienda asequible o de todo lo necesario para disfrutar de su tiempo libre.

A los candidatos de estos municipios les une, además, haber dado la espalda a la gente en algo tan vital como es la sanidad pública. No se ha escuchado ni a la candidata del PP en Almería ni tampoco a los de Roquetas o El Ejido alzar la voz para reivindicar al Gobierno andaluz la mejora de la atención primaria o de combatir las insufribles listas de espera para el especialista que padecemos en todos los hospitales de la provincia. Pero no, no hablemos de eso, hablemos mejor de parques acuáticos.