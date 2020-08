Hace días recordé el chiste de las intermitencias, que cualquier conductor conoce: "baja y mira si funcionan las intermitencias. ¡Dale!. Ahora si, ahora no, ahora si, ahora no,…" así que con permiso de los profesionales serios, que los hay, lo voy a aplicar a la epidemia, o pandemia, o psicosis, o infección, o como se llame, porque nuestros dirigentes no paran con el ahora si, ahora no.

Sobre las mascarillas hemos oído de todo. Opiniones a favor de su uso, de la OMS, y opiniones en contra de su uso, de la OMS. Y de nuestras autoridades. Por cierto, que Juanma me ha regalado tres. Eso sí: para tres meses. Van a terminar con más porquería que el sobaco de una mula.

Hay que guardar las distancias: eso siempre ha sido bueno, en todos los sentidos y lugares. Desde el autobús de la playa a las converssaciones. Si echamos mano de la memoria, seguro que todos tenemos algún conocido que acorta demasiado las distancias y encima "espurrea" al hablar. Ya sabíamos que era malo tenerlo cerca, dicho con todo mi respeto a la OMS, al gobierno y a sus comunicadores.

Un inciso: ¿se puede o no se puede fumar en la calle o en terrazas?. No lo tengo claro, porque según a quien le pregunte me da unas instrucciones u otras: ahora si, ahora no, ahora si, ahora no …

Y los niños van a ir a la escuela con mascarilla, bien. Pero, a clase de música o al conservatorio con los instrumentos de viento, ¿cómo irán profesores y alumnos? ¿Ahora si, ahora no?. ¿Y en gimnasia?.

Parece que se niegan a aprender de la experiencia, ¡con lo fácil que es que te cuenten causas, hechos y consecuencias los profesionales que han batallado contra la enfermedad desde que ésta apareció!.

Parece como si hubiera dos comités de expertos, los cuales están encerrados en dos habitaciones aisladas entre si. Los primeros proponen permitir al personal hacer unas cosas y una vez transcurrido un tiempo prudencial, este listado se le pasa al segundo grupo para que vaya inventando prohibiciones a lo permitido.

Se me viene a la cabeza una idea, ahora que parece que hasta mis ideas pueden valer: ¿por qué no reúnen un grupo de "mecanógrafos" o como se llamen ahora los empleados del BOE que transcriben las normas para su publicación y que se dediquen a buscar en los archivos de muchos años atrás normas muy, muy, muy raras que ya se hayan publicado, pero que no hayan tenido repercusión, e ir intercalándolas entre las que se están publicando ahora con ocasión del virus?. A lo mejor había suerte y acertaban. Y si no es así ¡que contraten a Tiresias!