LOS MONSTRUOS SON PARA EL VERANO

El título es una adaptación del correspondiente a la magnífica obra de Fernando Fernán Gómez, "Las Bicicletas son para el Verano", que le valió a su autor el Premio Lope de Vega de Madrid de 1978, y cuyo título llama a engaño, pues no va, precisamente, de divertidas y veraniegas excursiones en bicicleta, al estilo de la multi-repuesta serie "Verano Azul". Absolutamente, nada en común. Si la obra de Fernán Gómez es extraordinaria, el título no desmerece, sobre todo para los que hemos tenido la suerte de disfrutar de una bicicleta en verano, y además, pudiendo circular por todas partes. Bueno, viene el título a colación de que, tradicionalmente, cuando los diarios estaban "secos" de noticias, resucitaban el monstruo del Lago Ness, que es lo que me ha venido a la cabeza al leer en estas mismas páginas que ¿los empresarios? / ¿la Cámara de Comercio? Han tenido la feliz idea de "salir a la calle" en forma mensajes en las "redes públicas" por el NO AVE en Almería. Lo único que se me ocurre al respecto es que esa decisión es un arma de doble filo: si solamente presumimos de no tener buenas comunicaciones para presionar a las fuerzas vivas de la Capital del Reino, los posibles visitantes que estén pensando en venir a "esta espléndida esquina del Mediterráneo" pueden desanimarse, y para evitar ese hecho, pienso que deberían hacer también campañas sobre las distintas formas de "bien llegar" aquí.