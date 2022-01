Confieso que hasta hace poco esa palabra era un tanto desconocida para mí y la asociaba a la ciencia ficción. Tal vez estoy un poco desfasado en esto de las novísimas tecnologías. El caso es que su contenido está vinculado a las redes sociales y a la vida digital. Son entornos, comunidades humanas digitales, donde las personas interactúan con sus avatares e incluso pueden comprar con criptomoneda. Están inspiradas en la novela de ciencia ficción Snow Crash, escrita por Neal Stephenson. Esta nueva forma de socialización está generando una nueva generación sin duda. Tanto es así que el creador de facebook esta también inmerso en este nuevo horizonte meta. A todas miras es el futuro de esta sociedad digital donde estamos introducidos todos voluntaria e involuntariamente. Pero realidad a todo esto hay que tenerle mucho respeto. A todas miras parece erigirse como un nuevo poder fáctico que se sale de la legalidad de los estados. Es un cosmos que no se puede controlar con las leyes establecidas y que por ello puede llegar a burlarlas. Supera con creces el concepto de paraíso fiscal. Por otro lado, si ya tenemos una trivialización de la política en manos de los populismos, ahora puede darse un proceso de asociación. Ante el desconocimiento de los conceptos pueden asociarse las ideas de izquierda o de derecha a otras mucho más peligrosas. Quizás se termine dando una forma anarquista de liberalismo, esa es mi predicción. Además, la capacidad de alterar la información es mucho mayor que en la actual sociedad de información. Van a manipular la información con mucha más facilidad que antes arrastrándonos a todos a la fuerza a eso de la esclavitud digital. Perdonad, queridos lectores, mi pesimismo, pero la revolución tecnológica hace tiempo que avanza de forma no sincronizada respecto a la ética. En cuestiones morales aún estamos en el siglo XIX. Es peligroso que a nuestras conciencias les creen nuevos hábitos. La palabra es obligar. Poco a poco todos los trámites, sirva de ejemplo los bancarios, son digitales. Todas las personas, donde están los ancianos, están obligados a hacerlo todo a través de una web que no saben gestionar. Con el metaverso sucederá lo mismo. Nos introducirán sin nuestro permiso en esa realidad alternativa que nos hará súbditos de los líderes digitales. Confieso tener miedo, querido lector, ante el metaverso que ya está entre nosotros.