Hace bien, desde luego, Podemos en hacer valer su historia. Aunque han ido a menos, aún tienen la fuerza que da el participar en el gobierno de la nación, y eso debe contar. Sin Podemos, este Gobierno no habría podido ser, y los avances sociales que se han producido, que han sido muchos, se hubieran quedado en nada. Pero enrocarse no es el camino. El camino es la negociación. Al fin y al cabo, Yolanda Díaz fue designada por Pablo Iglesias a dedo, sin primarias de por medio. Y ella se ha manifestado como la figura más idónea para liderar a la izquierda. Esas realidades hay que tenerlas en cuenta.

Cierto es también que el resto de las fuerzas que se han comprometido con SUMAR no tienen la implantación territorial de Podemos. Son partidos regionales o que aspiran a la implantación nacional, pero sin fuerza para conseguirla. No tienen ni los efectivos necesarios ni la economía fuerte que les permitiría extenderse. Por ahora. Con SUMAR sería distinto. Con un buen resultado en las próximas elecciones generales la implantación en toda la geografía española sería mucho más asequible. Podemos tampoco consiguió esa extensión necesaria para todo partido que aspire a gobernar o a ser pieza clave en el Gobierno de la nación. Su poder e influencia social eran, sobre todo, digitales. Pero llevan razón en que su salida con aquellos cinco eurodiputados y su posterior entrada en el Congreso con otros setenta fue un espectacular comienzo. Un prometedor comienzo que luego se plasmó en su entrada en el Gobierno de Pedro Sánchez y en las políticas sociales que lo han caracterizado. Sólo tuvieron un punto flaco: aunque la actuación sobre la pandemia fue eficaz y gracias a ella se pudo dominar, tenían a la Sanidad Pública en manos de terceros que no evitaron su deterioro y ahora estamos sufriendo las consecuencias. No previeron la privatización que ya estaba en marcha en los territorios gobernados por la derecha y ahora esa Sanidad Pública deteriorada puede ser el talón de Aquiles de los socialistas.

Sin embargo, la hoja de servicios de Yolanda Díaz es impoluta. Es la mejor líder que actualmente puede tener la izquierda. Es ahí donde está el futuro, tanto de SUMAR como de Podemos. Es un factor determinante para la unión de la izquierda. Se impone la negociación, no la cerrazón ni el encastillamiento. La izquierda, esta vez, debe, efectivamente, SUMAR y no, como siempre, dividirse.